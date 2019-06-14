Политика
Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливеРБК вчера в 15:25
Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.
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с чего всё началось
«Почти достоверно: подразделение иранских военных — Корпус стражей Исламской революции — атаковало два танкера 13 июня», — говорится в заявлении Форин Офиса.RT на русскомвчера в 14:42
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В Японии началась встреча министров энергетики и экологии G20 с участием России
Эхо Москвывчера в 23:31
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Происшествия
Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали
Уголовное дело по факту массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области переквалифицировали на более тяжкие статьи.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
После ужина с Путиным актрису Орнеллу Мути судят уже девятый год
Известная итальянская актриса приняла участие в благотворительном ужине в Санкт-Петербурге с участием президента России еще в декабре 2010 года.
Обновлено вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тыс. полицейских
Более 25 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за порядком во время саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 05:53
Экономика
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Культура
Роскомнадзор рассмотрит просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
В сериале Чернобыль подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO, - сказано в обращении партии Коммунисты России в РКН.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса
На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено 13 июня в 22:36
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице
Бритни Спирс в четверг, 13 июня, получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Космос
Шеф-повар рассказала, чем будет питаться космонавт из ОАЭ на МКС
Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими в беседе с РИА Новости рассказала, чем будет питаться первый космонавт из ОАЭ на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами
За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
Руководство Украины с 1 ноября 2018 года повысило цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В Московской области в городском округе Солнечногорск легкомоторный самолет был вынужден совершить жесткую посадку.
Обновлено вчера в 15:20