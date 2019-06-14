Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливеРБК вчера в 15:25

с чего всё началось

Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

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Политика Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тыс. полицейских Более 25 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за порядком во время саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке.

Политика Шредер назвал законным присоединение Крыма к России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.

Шоу-бизнес Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.

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Авто Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).

Культура Роскомнадзор рассмотрит просьбу о блокировке сериала «Чернобыль» В сериале Чернобыль подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO, - сказано в обращении партии Коммунисты России в РКН.

Политика Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.

Политика Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.

Политика США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.

Шоу-бизнес Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице Бритни Спирс в четверг, 13 июня, получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.

Космос Шеф-повар рассказала, чем будет питаться космонавт из ОАЭ на МКС Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими в беседе с РИА Новости рассказала, чем будет питаться первый космонавт из ОАЭ на Международной космической станции.

Политика Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.

Армия и оружие CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины Руководство Украины с 1 ноября 2018 года повысило цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Финансы ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.