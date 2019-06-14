Политика
Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливеРБК 15:25
Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:53, Вашингтон
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Происшествия
МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой
МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
Обновлено в 14:54
Гаджеты
PDK «Эльбрус» 4.0 для процессоров х86-64 доступен для скачивания
Компания МЦСТ выложила на свой сайт ссылки на скачивание последней версии платформы разработчика для процессоров Эльбрус: PDK «Эльбрус» 4.0.
Обновлено в 13:49
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
Обновлено в 03:17
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Финансы
ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки
Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено в 09:00
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Политика
Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 14:10
Политика
Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до шести
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передаёт Sky News.
Обновлено в 06:12
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых автомобиль Audi А6 протаранил витрину супермаркета и въехал прямо к кассе.
Обновлено в 14:52
Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»
Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 14:17
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Музыка
Новое видео Тейлор Свифт бьет рекорды по просмотрам
Видео на композицию «You Need To Calm Down» из нового альбома певицы уже набрало около 2 миллионов просмотров.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Замдиректора театра кукол Образцова уволен из-за скандала
Юрий Шерлинг, замдиректора Кукольного театра имени Сергея Образцова уволен на фоне скандала.
Обновлено в 10:20
Футбол
Россия поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 46 на 43 место. Свежий рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Обновлено в 04:32