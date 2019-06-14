Политика

Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливеРБК 15:25

Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.
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Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

РБК15:25

Британия обвинила Иран в атаке на танкеры

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Британия обвинила в атаке на танкеры КСИР Ирана

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ТАСС14:47

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Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
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Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
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Происшествия

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В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
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Обновлено в 06:12
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«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
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В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета

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Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
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Новое видео Тейлор Свифт бьет рекорды по просмотрам

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Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 46 на 43 место. Свежий рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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