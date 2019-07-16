Политика

Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казньМосковский Комсомолец 19:14

Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь. С соответствующим заявлением выступил заместитель министра иностранных дел страны Алан Данкан.
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В МИД Британии пообещали не выдавать Ассанжа странам со смертной казнью

Аргументы и Факты20:11

Британцы пообещали не отдавать Ассанжа стране, где есть смертная казнь

Телеканал 360°20:09

В Британии не намерены выдавать Ассанжа практикующим казнь странам

RT на русском19:01

МИД Великобритании: Лондон не вышлет Ассанжа в страну, где действует смертная казнь

Вести.Ru19:29

Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь

Московский Комсомолец19:14

В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь

РИА Новости19:10

Лондон не вышлет Ассанжа в страны, где есть смертная казнь

РЕН ТВ19:37
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
Общество

Слив удобрений в море оказался для кораллов опаснее, чем глобальное потепление

Другая возможная причина — загрязнение моря, которое приводит к эвтрофикации, явлению, хорошо знакомому любому, кто видел хоть один цветущий пруд в средней полосе России летом.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной

Задержанный в Албании по российскому ордеру Интерпола за терроризм Расул Мислаев представился албанским властям Диего Марадоной, сообщило албанское издание Panorama.
Обновлено в 17:58
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Авто

Volkswagen представил новую механическую коробку передач

Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
Обновлено в 08:28
Политика

Главный фигурант дела о финансировании итальянских ультраправых из России отказался от показаний

Члена итальянской ультраправой партии «Лига Севера», президента ассоциации «Ломбардия-Россия» Джанлуку Савоини вызвали на допрос в прокуратуру Милана из-за расследования возможных связей «Лиги» с Россией.
Обновлено в 16:01
Музыка

Бона вместо Катамадзе — фестиваль ZAVTRA нашел нового хедлайнера

Вместо Нино Катамадзе с полноценным концертом выступит обладатель премии «Грэмми», виртуозный джазовый бас-гитарист Ричард Бона.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Политика

Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона

Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Политика

США предложат России новый договор по ядерному оружию

Обновлено в 19:34
Армия и оружие

Молдавия и НАТО обуждают «противодействие гибридным угрозам»

Попеску заявил, что Молдавия заинтересована в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с НАТО в соответствии с положениями Индивидуального плана действий партнерства (IPAP) Молдавия-НАТО.
Обновлено в 19:28
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Политика

Помпео: сотрудничество РФ и Ирана усугубило проблему беженцев в Сирии

Взаимодействие России и Ирана в Сирии повлекло усугубление проблемы сирийских беженцев.
Обновлено в 19:23
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе

Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла

Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.
Обновлено в 19:14
Кино

Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщина

В новом 25-м фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать женщина. Об этом сообщают британские СМИ.
Обновлено в 04:44
Общество

Орловские медики начали «итальянскую» забастовку

Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В Сирии провалилось очередное наступление боевиков

Буквально за 48 часов до попытки штурма Джалме сирийские военные вернули под свой контроль город Хамамият и вершину Таль-Хамамият на северо-западе провинции Хама, которые потеряли в ходе атаки боевиков 10 июля 2019 года.
Обновлено в 09:14
Политика

В США решили ужесточить правила предоставления убежищ для мигрантов

Соединенные Штаты намерены отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, которые прибыли из других стран через Мексику, но не запросили убежища на мексиканской территории, говорится в документе, размещенном 15 июля на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие

Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400

Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено в 20:12
Политика

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 13:28
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Общество

В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию

Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей, включивших в программу реновации дом в Свиблове, где расположена принадлежащая ему квартира.
Обновлено в 17:01
Здоровье

Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он спасает Россию

Через несколько лет маленькая компания Buurtzorg изменит всю систему здравоохранения в Голландии, а ее стандарты станут основой для построения новой системы долговременного ухода за пожилыми, элементы которой используются уже в 25 странах.
Обновлено в 17:10
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
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