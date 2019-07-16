Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь. С соответствующим заявлением выступил заместитель министра иностранных дел страны Алан Данкан.

Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь

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