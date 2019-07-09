Политика
Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформацииВести.Ru 05:25
Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне. Как сообщает сайт RT, представитель Форин офис объяснил это тем, что данные СМИ якобы "распространяют дезинформацию".
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Это самое яркое проявление абсурдности происходящего. Причем эта абсурдность, к сожалению, зачастую в некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает это мероприятие, приобретает регулярный затяжной характер.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 08:02
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Китайский клуб предложил Бэйлу зарплату 1,3 миллиона евро в неделю
Как сообщает El Chiringuito, неизвестный клуб китайской Суперлиги предложил 29-летнему игроку «Реала» контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в неделю.
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Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
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Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
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В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
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Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
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Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
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Происшествия
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
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Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
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Общество
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Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа
Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Политика
Названы богатейшие госслужащие и депутаты России
Многим чиновникам и депутатам помогли попасть в список их богатые жены, такие как Татьяна Навка и Тина Канделаки (жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и директора госкорпорации «Ростех» по особым поручениям Василия Бровко).
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Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат
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Президент России Владимир Путин уверен, что сегодняшним властям Грузии пристало хорошо знать собственную историю, а именно, "историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии".
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Социальная сеть "Инстаграм" сообщила о введении новых функций, направленных на борьбу с "онлайн-травлей", сообщается в опубликованном заявлении компании.
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Райан Рейнольдс снимется в самом дорогом фильме Netflix
Изначально ленту должна была снимать студия Universal, но в итоге за проект взялся Netflix.
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Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
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Общество
Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами
Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
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Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
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Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей
Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.
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