По данным издания, британские министры разрабатывают пакет ограничительных мер. В частности, Лондон может заморозить иранские активы, а также призвать ЕС и ООН восстановить санкции, отмененные в 2016 году. Напомним, 19 июля в Ормузском проливе Иран задержал британский нефтяной танкер Stena Impero.

Лондон может ввести санкции против Ирана после задержания танкера

Политика На Украине начались выборы в Верховную Раду Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.

Единоборства Боксеру Дадашеву после боя удалили часть черепа Российский боксер Максим Дадашев получил отек мозга в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Спорт Призовой фонд The International 2019 достиг $30 млн Общий призовой фонд The International 2019 по Dota 2 превысил $30 млн после 74 дней сборов.

Футбол Олег Кононов: без проблем с судейством «Спартак» набрал бы шесть очков Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после ничейного матча с ФК "Ростов" прокомментировал судейство его команды в первых двух турах чемпионата России.

Единоборства Олейник попал в больницу после боя с Харрисом Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).

Футбол В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.

Общество Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

Футбол «Бавария» обыграла «Реал» на Международном кубке чемпионов Футбольный мюнхенский клуб «Бавария» уверенно переиграл мадридскую команду «Реал» в матче Международного кубка чемпионов.

Армия и оружие В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Киева В самопровозглашённой Донецкой народной республике не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Украины с момента вступления в силу бессрочного прекращения огня.

Армия и оружие В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Происшествия Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.

Наука Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Путешествия В России увлеклись новым видом туризма В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.

Политика Замглавы МИД РФ Рябков встретился с президентом Венесуэлы Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.

Политика Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.

Шоу-бизнес Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.