Политика
Лондон может ввести санкции против Ирана после задержания танкераАргументы и Факты 02:15
По данным издания, британские министры разрабатывают пакет ограничительных мер. В частности, Лондон может заморозить иранские активы, а также призвать ЕС и ООН восстановить санкции, отмененные в 2016 году. Напомним, 19 июля в Ормузском проливе Иран задержал британский нефтяной танкер Stena Impero.
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