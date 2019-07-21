По данным издания, британские министры разрабатывают пакет ограничительных мер. В частности, Лондон может заморозить иранские активы, а также призвать ЕС и ООН восстановить санкции, отмененные в 2016 году. Напомним, 19 июля в Ормузском проливе Иран задержал британский нефтяной танкер Stena Impero.

Лондон может ввести санкции против Ирана после задержания танкера

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