Футбол
Ломовицкий: жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизниРИА Новости 04:12
Полузащитник отличался за "Спартак" в контрольных матчах, в том числе в рамках турнира в Катаре в январе 2019 года, но пока не открыл счет своим голам в официальных матчах. В нынешнем сезоне Ломовицкий провел 23 игры за "Спартак" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
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Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
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Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу
Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
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Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
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Ранее Иран согласился не создавать баллистические ракеты с ядерными боеголовками в обмен на снятие санкций.
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Обновлено вчера в 12:00
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
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Обновлено в 04:23
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 02:36
Политика
В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Культура
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции
Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче. Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.
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Наука
Ученые обнаружили самый древний след человека
В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Религия
Беглов поздравил православных петербуржцев с Пасхой
Обновлено в 02:20
Технологии
Mail.Ru планирует запуск голосового помощника и «умной» колонки
Mail.Ru Group рассчитывает на запуск собственного голосового помощника "Маруся" уже к середине лета.
Обновлено 26 апреля в 12:23
Футбол
Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
«Севилья» предложила англичанам отдать путевку в Лигу чемпионов
Командам туманного Альбиона предложили отдать четвертую путевку в Лигу чемпионов.
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В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
Летевший в Бостон самолет совершил посадку в Москве
Самолет авиакомпании Emirates был вынужден совершить посадку в московском аэропорту Домодедово. Лайнер летел из Дубая в Бостон.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Коломне после пасхальной службы загорелся храм
Пожар произошел в православном храме в подмосковной Коломне сразу после пасхальной службы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:49
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
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Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал
Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено вчера в 04:48
Общество
В России усовершенствуют график работы детских садов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Минкульту и Минздраву представить предложения по усовершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено вчера в 06:22
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Обновлено вчера в 16:10
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Мир в Донбассе по плану России допустили в штабе Зеленского
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал мир в Донбассе по плану России возможным, но неприемлемым вариантом.
Обновлено вчера в 00:17