Футбол

Ломовицкий: жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизниРИА Новости 04:12

Полузащитник отличался за "Спартак" в контрольных матчах, в том числе в рамках турнира в Катаре в январе 2019 года, но пока не открыл счет своим голам в официальных матчах. В нынешнем сезоне Ломовицкий провел 23 игры за "Спартак" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
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Ломовицкий: жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни

РИА Новости04:12

Александр Ломовицкий: «Меня много раз путали с Зобниным»

Спорт-Экспресс03:38

Александр Ломовицкий: «Жду первого гола за „Спартак“ больше всего в жизни! В будущем готов занять место Промеса»

Матч ТВ03:40

Александр Ломовицкий: «Жду первого гола за „Спартак“ больше всего в жизни! В будущем готов занять место Промеса»

Sportbox.RU03:40
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Александр Евгеньевич Ломовицкий
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
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