Ломовицкий: жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизниРИА Новости 04:12

Полузащитник отличался за "Спартак" в контрольных матчах, в том числе в рамках турнира в Катаре в январе 2019 года, но пока не открыл счет своим голам в официальных матчах. В нынешнем сезоне Ломовицкий провел 23 игры за "Спартак" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Ломовицкий: жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни

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