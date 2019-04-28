Футбол

Ломовицкий: жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизниРИА Новости 04:12

Ломовицкий, которому в январе исполнился 21 год, проводит свой дебютный сезон за первую команду "Спартака", ранее он выступал за молодежную и вторую команды "красно-белых".
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Полузащитник Ломовицкий: жду своего гола за «Спартак» больше всего в жизни

REGNUM05:17

Ломовицкий заявил, что ждёт своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни

RT на русском04:41

Александр Ломовицкий: "Жду своего первого гола за "Спартак" больше всего в жизни!"

Спорт-Экспресс03:07

Александр Ломовицкий: «Жду первого гола за „Спартак“ больше всего в жизни! В будущем готов занять место Промеса»

Sportbox.RU03:40

Александр Ломовицкий: «Жду первого гола за „Спартак“ больше всего в жизни! В будущем готов занять место Промеса»

Матч ТВ03:40

Ломовицкий: жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни

РИА Новости04:12
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Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

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Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией.
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Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау

Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
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Наука

В Чили обнаружили самый древний человеческий след в Америке

Ученые в Чили обнаружили самый древний человеческий след на американском континенте возрастом около 15,6 тысяч лет, сообщает телеканал Telesur.
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Стало известно, кто погиб при крушении Як-18 в Хабаровском крае

ИА «Ореанда-Новости» Президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин скончался в результате падения самолёта Як-18 в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный анонимный источник в органах власти региона.
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Единственный мяч в ворота соперника забил на 62-й минуте форвард сине-гранатовых Лионель Месси, вышедший на замену в начале второго тайма.
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Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
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Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
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Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
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Политика

Туры по Украине артистов из России допустили в штабе Зеленского

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков допустил возможность изменения ситуации с гастролями по стране российских артистов, попавших под запрет.
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Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили

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Обновлено вчера в 21:34
Политика

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Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
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Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
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Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

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В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

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Ломовицкий: «В будущем готов занять место Промеса в „Спартаке“»

"Спартак" планирует купить трёх игроков Ломовицкий отметил, что в некоторых играх отыграл хорошо, но в целом он собой не очень доволен, так как может играть лучше.
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Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
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Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
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Музыка

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Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
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Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
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Андрейченко осудила Дунаевского за выход в свет с любовницей

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Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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