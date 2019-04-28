Ломовицкий: жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизниРИА Новости 04:12

Ломовицкий, которому в январе исполнился 21 год, проводит свой дебютный сезон за первую команду "Спартака", ранее он выступал за молодежную и вторую команды "красно-белых".

Ломовицкий: жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни

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