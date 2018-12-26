Футбол

Ломовицкий завтра продлит контракт со «Спартаком»
Soccer.ru
15:26

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий в ближайший четверг продлит контракт с клубом. С 20-летним футболистом будет заключено долгосрочное соглашение.
Soccer.ru15:26

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«Спартак» продлит контракт с хавбеком Ломовицким

Газета.Ru16:20

Источник: Ломовицкий продлит контракт со «Спартаком» в четверг

Спорт-Экспресс15:30

Ломовицкий в четверг подпишет долгосрочный контракт со «Спартаком»

Советский спорт15:19

Ломовицкий завтра продлит контракт со «Спартаком»

Soccer.ru15:26
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Трамп: США не намерены выводить войска из Ирака

Обновлено в 16:03
Технологии

«Яндекс» удалил Telegram и telegram.org из поисковой выдачи

На самом деле «Яндекс» выдает ссылку на сайт Telegram, если использовать международную версию поисковой системы через VPN.
Обновлено в 14:56
Космос

Ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с космодрома Восточный

Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.
Обновлено в 01:46
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Здоровье

Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Происшествия

После критики судей СКР решил проконтролировать качество расследований

Проверка качества расследований будет проведена Следственным комитетом России в ответ на критику председателя Московского городского суда Ольги Егоровой, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 17:00
Общество

«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Обновлено в 15:32
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта россиян

В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.
Обновлено в 11:06
Политика

Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств

Обновлено в 05:52
Общество

В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро

Обновлено в 12:22
Футбол

Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 16:01
Космос

Зонд New Horizons приступил к изучению астероида

Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
Обновлено в 15:47
Политика

Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным

В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК.
Обновлено в 08:15
Общество

Пожилой француз отправился в путешествие через Атлантику в бочке

Француз Жан-Жак Савен отправился в путешествие через Атлантику, которое он будет совершать в бочке.
Обновлено в 16:48
Футбол

«Интер» впервые с 2016 года обыграл «Наполи»

Обновлено в 17:20
Происшествия

В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR.
Обновлено в 11:58
Политика

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

США не могут постоянно выполнять роль мирового полицейского, заявил президент страны Дональд Трамп в рамках своего необъявленного визита в Ирак.
Обновлено в 16:26
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль практически всю «серую зону» в Донбассе, заявил 26 декабря советник украинского президента Юрий Бирюков.
Обновлено в 15:10
Политика

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.
Обновлено в 13:58
Политика

NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Спорт

Карлсен с поражения стартовал на чемпионате мира по быстрым шахматам

Обновлено в 08:17
Происшествия

Пожар в бизнес-парке «Союз» в центре Москвы потушен

Площадь возгорания составила 30 кв. метров. Как сообщал источник, пожар произошел в бизнес-парке "Союз".
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракетного комплекса «Авангард»

Как сообщил 17 декабря в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.
Обновлено в 11:13
Политика

Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой.
Обновлено в 13:57
Политика

Россия построит в Сирии аэропорт

Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов.
Обновлено в 11:20
Общество

К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей

К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Москве пассажиров перевезли из Внуково в Домодедово самолетом

Обновлено в 11:49
Происшествия

Россиянин погиб на заводе автозапчастей в Южной Корее

Гражданин России попал под станок на заводе автозапчастей в южнокорейской провинции Чхончхон-намдо,сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
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Aleksandr Lomovitsky
Russian football player who plays for FC Spartak Moscow.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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