Футбол
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий в ближайший четверг продлит контракт с клубом. С 20-летним футболистом будет заключено долгосрочное соглашение.
Soccer.ru15:26
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В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
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Трамп: США не намерены выводить войска из Ирака
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«Яндекс» удалил Telegram и telegram.org из поисковой выдачи
На самом деле «Яндекс» выдает ссылку на сайт Telegram, если использовать международную версию поисковой системы через VPN.
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Ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с космодрома Восточный
Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.
Обновлено в 01:46
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
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Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Происшествия
После критики судей СКР решил проконтролировать качество расследований
Проверка качества расследований будет проведена Следственным комитетом России в ответ на критику председателя Московского городского суда Ольги Егоровой, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 17:00
Общество
«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы
Обновлено в 15:32
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта россиян
В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.
Обновлено в 11:06
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств
Обновлено в 05:52
Общество
В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро
Обновлено в 12:22
Футбол
Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева
Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 16:01
Космос
Зонд New Horizons приступил к изучению астероида
Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
Обновлено в 15:47
Политика
Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным
В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК.
Обновлено в 08:15
Общество
Пожилой француз отправился в путешествие через Атлантику в бочке
Француз Жан-Жак Савен отправился в путешествие через Атлантику, которое он будет совершать в бочке.
Обновлено в 16:48
Футбол
«Интер» впервые с 2016 года обыграл «Наполи»
Обновлено в 17:20
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR.
Обновлено в 11:58
Политика
Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским
США не могут постоянно выполнять роль мирового полицейского, заявил президент страны Дональд Трамп в рамках своего необъявленного визита в Ирак.
Обновлено в 16:26
Политика
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль практически всю «серую зону» в Донбассе, заявил 26 декабря советник украинского президента Юрий Бирюков.
Обновлено в 15:10
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.
Обновлено в 13:58
Политика
NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу
Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Спорт
Карлсен с поражения стартовал на чемпионате мира по быстрым шахматам
Обновлено в 08:17
Происшествия
Пожар в бизнес-парке «Союз» в центре Москвы потушен
Площадь возгорания составила 30 кв. метров. Как сообщал источник, пожар произошел в бизнес-парке "Союз".
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракетного комплекса «Авангард»
Как сообщил 17 декабря в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.
Обновлено в 11:13
Политика
Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой.
Обновлено в 13:57
Политика
Россия построит в Сирии аэропорт
Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов.
Обновлено в 11:20
Общество
К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей
К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Москве пассажиров перевезли из Внуково в Домодедово самолетом
Обновлено в 11:49
Происшествия
Россиянин погиб на заводе автозапчастей в Южной Корее
Гражданин России попал под станок на заводе автозапчастей в южнокорейской провинции Чхончхон-намдо,сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21