Ломовицкий получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»Sportbox.RU 08:20

В Екатеринбурге проходит матч 27-го тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Спартаком». Полузащитник красно-белых Александр Ломовицкий был заменен на 46-й минуте встречи. Причиной замены хавбека стало сотрясение мозга.

Ломовицкий получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»

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