Футбол

Ломовицкий получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»Матч ТВ 08:20

Урал — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
57′
57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
59′
64′
Аяз Гулиев
66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
76′
82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
85′
89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
В Екатеринбурге проходит матч 27-го тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Спартаком». Полузащитник красно-белых Александр Ломовицкий был заменен на 46-й минуте встречи. Причиной замены хавбека стало сотрясение мозга.
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