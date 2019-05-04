Футбол
Ломовицкий получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»Матч ТВ 08:20
|46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
|57′
|57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
|59′
|64′
Аяз Гулиев
|66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
|67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|76′
|82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
|85′
|89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
27
Меркулов
21
Араторе
11
Ильин
13
Бумаль
10
Бикфалви
58
Эль-Кабир
20
Панюков
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
88
Ташаев
47
Зобнин
11
Фернандо
22
Игнатов
15
Глушенков
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
В Екатеринбурге проходит матч 27-го тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Спартаком». Полузащитник красно-белых Александр Ломовицкий был заменен на 46-й минуте встречи. Причиной замены хавбека стало сотрясение мозга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Футбол
«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу
"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу.
Обновлено в 13:56
Футбол
Зампред Госдумы Лебедев потребовал убрать с ТВ комментатора Орлова
С резкой критикой в адрес спортивного комментатора Геннадия Орлова выступил заместитель председателя Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Политика
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Хоккей
Чехия — Швеция 1:0 (2-й перерыв)
Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено в 11:59
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов на группу военных
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали жертвами нападения неизвестных бандитов в венесуэльском штате Арагуа, сообщает в субботу портал Infobae.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку
Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
Политика
Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку
В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Футбол
Дзюба впервые выиграл чемпионат России
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.
Обновлено в 13:56
Футбол
СПАЛ разгромил «Кьево» на выезде
В матче 35-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кьево" со счетом 4:0. Эта победа позволила СПАЛ подняться с 13-го места в серии А на десятое, а "Кьево" остается последним.
Обновлено в 13:55
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
В случае положительного результата полиция начнет расследование, которое должно ответить на многие вопросы, включая, например, и такие: какая преступная организация поставляет депутату Резнику наркотики, в каком объеме, кто еще из его окружения вовлечен в употребление наркотиков, причастен ли к этому депутат.
Обновлено в 12:45
Политика
Горбачев оценил переговоры Путина и Трампа
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев прокомментировал недавний телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 12:52
Гаджеты
Razer выпустила эксклюзивную компьютерную технику для Star Wars Stormtrooper
Razer показала компьютерные устройства ввода данных и аксессуары для Star Wars Stormtrooper. Новинка создана для поклонников Темной стороны.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Здоровье
Эксперты назвали семь важных правил для обретения счастья и здоровья
Американские специалисты назвали семь важных правил для обретения счастья и здоровья.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму
«В результате столкновения мотоцикла с патрульным автомобилем ГИБДД водитель мотоцикла погиб, пассажир и сотрудник ГИБДД получили травмы», — сообщили в МВД.
Обновлено в 12:54
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Общество
«Бессмертный полк» прошел в Женеве под «Катюшу»
Более ста человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Женеве в субботу.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено в 11:56
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01