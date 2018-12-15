Футбол
Ломовицкий и Тимофеев могут уйти в аренду в «Крылья Советов»
Ломовицкий и Тимофеев могут уйти в аренду в «Крылья Советов»Soccer.ru10:10
Полузащитники "Спартака" Александр Ломовицкий и Артем Тимофеев могут уйти в аренду. Игроками интересуются "Крылья Советов".
Soccer.ru10:10
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