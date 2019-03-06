Футбол
Ломовицкий и Игнатов не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»Чемпионат 11:11
Полузащитники «Спартака» Александр Ломовицкий и Михаил Игнатов не смогут принять участие в ответном матче 1/4 финала Кубка России с «Уралом», сообщает пресс-служба московской команды. Встреча команд состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» завтра, 7 марта.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:58, Ашберн
Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства
Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Раулю Арашукову предъявили обвинение
СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Первый фигурант дела «Нового величия» Рустамов получил условный срок
К полутора годам лишения свободы условно был приговорен Рустам Рустамов, который признал вину, заключил соглашение со следствием и дал показания по делу на других фигурантов, сообщает ОВД-инфо.
Обновлено в 12:51
Политика
Волгоградский депутат: Пенсии в 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши»
Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии в Волгоградской области составляет 1805 рублей, такие доплаты получают более 89,7 тысячи жителей области.
Обновлено в 10:51
Кино
Умерла киновед и сценарист Майя Туровская
Обновлено в 12:08
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Музыка
Умер первый бас-гитарист группы Queen
Первый бас-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз скончался. Об этом в фейсбуке сообщил барабанщик группы Роджер Тейлор.
Обновлено в 10:54
Транспорт
Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах
Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах, как предлагала авиакомпания "Победа", пишет РБК в среду, 6 марта.
Обновлено в 11:46
Экономика
Газпромбанк полностью вышел из капитала «Мегафона»
Газпромбанк сократил свою долю в операторе "Мегафон" до нуля с 18,96%, говорится в материалах кредитной организации.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Политика
Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата
Правительство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии Даниэля Мартина Криенера, сообщил МИД страны.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Швеция предложила создать трибунал по расследованию преступлений ИГ*
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил в среду, что Швеция намерена выступить с предложением создать специальный трибунал по расследованию преступлений, совершенных боевиками ИГ* в Сирии, об этом политик заявил в интервью изданию Aftonbladet.
Обновлено в 12:17
Экономика
Число мультимиллионеров в России вырастет на четверть к 2023 году
В течение ближайших пяти лет количество супербогачей в России вырастет на 24% до 1860 человек.
Обновлено в 11:43
Политика
Авиабилеты могут подорожать из-за закрытого неба над Пакистаном
Авиакомпании не ставят вопрос о кардинальных убытках из-за закрытого неба над Пакистаном, хотя им приходится организовывать стыковочные рейсы и дополнительную заправку на пути следования в Юго-Восточную Азию и обратно.
Обновлено в 11:22
Общество
«Останкино» потребовало от «Красного квадрата» 87 млн рублей
Напомним, «Красный квадрат» производит программы «Кто хочет стать миллионером», «Контрольная закупка», «Угадай мелодию», «Модный приговор» и «Давай поженимся».
Обновлено в 10:39
Спорт
Семь россиян могут пропустить ЧМ по биатлону из-за допинга, пишут СМИ
Издание отмечает, что под угрозой пропуска чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде находятся семь членов национальной команды, среди которых фигурируют имена Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко.
Обновлено в 10:56
Авто
Список попадающих под «налог на роскошь» автомобилей расширили
Министерство промышленности и торговли РФ расширило список автомобилей, попадающих под так называемый «налог на роскошь».
Обновлено в 10:06
Спорт
Словенка чуть не застрелила судью перед ЧМ по биатлону
Словенская биатлонистка чуть не застрелила судью соревнований во время тренировки перед чемпионатом мира по биатлону.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Шестуна госпитализировали в больницу при СИЗО
Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна госпитализировали в больницу при СИЗО «Матросская Тишина», рассказала РБК его жена Юлия.
Обновлено в 04:21
Политика
Volkswagen приостановил покупку доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций
Volkswagen сообщил, что переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» в настоящее время приостановлены из-за санкций.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на брата и мать Юрия Дудя
Видео опубликовано в Facebook Baza. Ранее сообщалось, что мать и брата журналиста Юрия Дудя избили на западе Москвы.
Обновлено в 08:15
Политика
«Земля плоская»: постпред Британии в ООН раскритиковала науку в России
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс охарактеризовала российскую науку как отсталую, высказываясь о результатах нового доклада ОЗХО по применению химического оружия в сирийском городе Дума и реакции России на него.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
«Больше, чем просто ракета»: шведского журналиста встревожил «Искандер»
Обновлено в 11:10
Политика
Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.
Обновлено в 07:17
Политика
Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечения геев
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сообщила: ее заявление о том, что гомосексуалистов необходимо лечить, является частным мнением.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Дагестане госпитализированы 14 воспитанников детского сада
В больницу Магарамкентского района Дагестана каретами "скорой помощи" доставлены 14 воспитанников детского сада из села Советское.
Обновлено в 10:18
Происшествия
На Ставрополье шесть человек погибли в ДТП с минивэном из Азербайджана
Шесть человек погибли и пять пострадали в ДТП с минивэном из Азербайджана на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 23:39