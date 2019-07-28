Футбол

Ломовицкий — о дебюте за «Арсенал»: неплохо, но могу лучшеЧемпионат 17:08

Арсенал (Тула) — Ростов
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Гия Григалава
10′
21′
Роман Еременко
27′
Алексей Козлов
Георгий Костадинов
37′
47′
Ивелин Попов
49′
Алексей Ионов
57′
Хорен Байрамян
Евгений Луценко
67′
67′
Ивелин Попов
Данил Глебов
70′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
Георгий Костадинов
Игорь Горбатенко
72′
Анри Хагуш
Кирилл Комбаров
76′
Александр Ломовицкий
Ламек Банда
79′
Игорь Горбатенко
80′
81′
Элдор Шомуродов
84′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Горан Чаушич
90′+4′
Новичок тульского "Арсенала" полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:3).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Александр Ломовицкий: «Пока не до конца понимаю кто, что и как»

Спорт-Экспресс13:50

Ломовицкий — о дебюте в составе «Арсенала»: «Неплохо, могу лучше»

Sport24.ru13:35

Александр Ломовицкий о дебюте за тульский «Арсенал»: неплохо, но могу лучше

Тульские новости13:55

Ломовицкий — о дебюте за «Арсенал»: неплохо, но могу лучше

Чемпионат17:08

Хавбек «Спартака» Ломовицкий поделился эмоциями от дебюта за «Арсенал»

ProstoProSport13:45

Ломовицкий: «Дебют неплохой, но могу играть лучше»

Евро-футбол.ру13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
Космос

Робот «Федор» стал автором блога в Twitter

Антропоморфный робот Skybot F-850, ранее известный как робот «Федор», получил собственный Twitter-аккаунт, где рассказывает о подготовке к полету.
Обновлено в 13:32
Политика

Трамп назвал кандидата на пост главы Нацразведки

Американский лидер Дональд Трамп назвал кандидата на пост директора Национальной разведки.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество

Бывшего начальника департамента администрации президента России и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.
Обновлено в 15:58
Игры

Sony представила трейлер игры по сериалу «Доктор Кто»

Обновлено в 10:09
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче

Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.
Обновлено в 17:58
Общество

Названа дата начала продаж арбузов в Москве

Обновлено в 17:51
Происшествия

При столкновении автобуса с лошадью на Кубе пострадали 20 человек

В результате аварии ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 16:27
Политика

Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым

Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Политика

В Китае журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина

Обновлено в 13:38
Армия и оружие

Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе

Обновлено в 17:26
Политика

Зеленский потребовал уволить генерала полиции за превышение полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения главы Национальной полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховери, о чем написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 12:09
Кино

Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80

Мишка, придуманный иллюстратором Виктором Чижиковым, окончательно стал культурной иконой после церемонии закрытия Олимпиады, в финале которой огромная кукла под песню «До свиданья, Москва» унеслась в небо над «Лужниками».
Обновлено в 17:05
Происшествия

На Кубани задержали опасного преступника, сбежавшего при конвоировании

Обновлено в 06:29
Происшествия

Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле

Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 12:50
Кино

Режиссер «Короля льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену

Американский режиссер Джон Фавро спрятал в своем анимационном фильме "Король лев" одну "настоящую" сцену, которая была снята на камеру и не имеет никакого отношения к компьютерной графике.
Обновлено в 13:29
Автоспорт

Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

Обновлено в 12:13
Кино

Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение

Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Экономика

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено в 17:01
Авто

Как Ян Каллэм сделал Jaguar для Джеймса Бонда

Ян Каллэм в этом месяце покинул Jaguar после 20 лет работы, но не уходит из дизайна. Он решил поработать на себя и создал собственное бюро.
Обновлено в 18:03
Общество

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге

Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Космос

Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:21
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Театры

Новосибирский театр оперы и балета выступит в ГАБТе впервые за 40 лет

Новосибирский театр оперы и балета после почти 40-летнего перерыва выступит на исторической сцене Большого театра (ГАБТ) с гастролями, которые пройдут с 29 июля по 10 августа, сообщили в пресс-службе НОВАТа.
Обновлено в 10:35
Гаджеты

Флагман Nokia 9.1 PureView выйдет в октябре с модемом 5G и доработанной камерой Light

Флагман получит доработанную камеру Light и модем, способный работать в сетях 5G.
Обновлено в 13:42
Политика

FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц

Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:30
Футбол

Соперник «Спартака» в ЛЕ «Тун» вновь не выиграл в чемпионате Швейцарии

В 1-м туре клуб сыграл вничью с «Ксамаксом» (2:2). Напомним, что «Тун» является соперником московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 12:55
ещё по теме
Александр Евгеньевич Ломовицкий
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное