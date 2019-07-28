Новичок тульского "Арсенала" полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:3).

Ломовицкий — о дебюте за «Арсенал»: неплохо, но могу лучше

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