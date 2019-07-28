Футбол
Ломовицкий — о дебюте за «Арсенал»: неплохо, но могу лучшеЧемпионат 17:08
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Гия Григалава
|10′
|21′
Роман Еременко
|27′
Алексей Козлов
Георгий Костадинов
|37′
|47′
Ивелин Попов
|49′
Алексей Ионов
|57′
Хорен Байрамян
Евгений Луценко
|67′
|67′
Ивелин Попов
Данил Глебов
|70′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
Георгий Костадинов
Игорь Горбатенко
|72′
Анри Хагуш
Кирилл Комбаров
|76′
Александр Ломовицкий
Ламек Банда
|79′
Игорь Горбатенко
|80′
|81′
Элдор Шомуродов
|84′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Горан Чаушич
|90′+4′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
23
Горбатенко
20
Чаушич
11
Ткачев
29
Банда
48
Луценко
22
Лесовой
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
11
Ионов
15
Глебов
7
Еременко
17
Норманн
23
Зуев
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Новичок тульского "Арсенала" полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:3).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
Космос
Робот «Федор» стал автором блога в Twitter
Антропоморфный робот Skybot F-850, ранее известный как робот «Федор», получил собственный Twitter-аккаунт, где рассказывает о подготовке к полету.
Обновлено в 13:32
Политика
Трамп назвал кандидата на пост главы Нацразведки
Американский лидер Дональд Трамп назвал кандидата на пост директора Национальной разведки.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество
Бывшего начальника департамента администрации президента России и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.
Обновлено в 15:58
Игры
Sony представила трейлер игры по сериалу «Доктор Кто»
Обновлено в 10:09
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче
Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.
Обновлено в 17:58
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Происшествия
При столкновении автобуса с лошадью на Кубе пострадали 20 человек
В результате аварии ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 16:27
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Политика
В Китае журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 17:26
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции за превышение полномочий
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения главы Национальной полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховери, о чем написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 12:09
Кино
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Мишка, придуманный иллюстратором Виктором Чижиковым, окончательно стал культурной иконой после церемонии закрытия Олимпиады, в финале которой огромная кукла под песню «До свиданья, Москва» унеслась в небо над «Лужниками».
Обновлено в 17:05
Происшествия
Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле
Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 12:50
Кино
Режиссер «Короля льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену
Американский режиссер Джон Фавро спрятал в своем анимационном фильме "Король лев" одну "настоящую" сцену, которая была снята на камеру и не имеет никакого отношения к компьютерной графике.
Обновлено в 13:29
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено в 17:01
Авто
Как Ян Каллэм сделал Jaguar для Джеймса Бонда
Ян Каллэм в этом месяце покинул Jaguar после 20 лет работы, но не уходит из дизайна. Он решил поработать на себя и создал собственное бюро.
Обновлено в 18:03
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Космос
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:21
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Театры
Новосибирский театр оперы и балета выступит в ГАБТе впервые за 40 лет
Новосибирский театр оперы и балета после почти 40-летнего перерыва выступит на исторической сцене Большого театра (ГАБТ) с гастролями, которые пройдут с 29 июля по 10 августа, сообщили в пресс-службе НОВАТа.
Обновлено в 10:35
Гаджеты
Флагман Nokia 9.1 PureView выйдет в октябре с модемом 5G и доработанной камерой Light
Флагман получит доработанную камеру Light и модем, способный работать в сетях 5G.
Обновлено в 13:42
Политика
FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:30
Футбол
Соперник «Спартака» в ЛЕ «Тун» вновь не выиграл в чемпионате Швейцарии
В 1-м туре клуб сыграл вничью с «Ксамаксом» (2:2). Напомним, что «Тун» является соперником московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 12:55