Футбол

Ломовицкий — о дебюте в составе «Арсенала»: «Неплохо, могу лучше»Sport24.ru 13:35

Арсенал (Тула) — Ростов
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Гия Григалава
10′
21′
Роман Еременко
27′
Алексей Козлов
Георгий Костадинов
37′
47′
Ивелин Попов
49′
Алексей Ионов
57′
Хорен Байрамян
Евгений Луценко
67′
67′
Ивелин Попов
Данил Глебов
70′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
Георгий Костадинов
Игорь Горбатенко
72′
Анри Хагуш
Кирилл Комбаров
76′
Александр Ломовицкий
Ламек Банда
79′
Игорь Горбатенко
80′
81′
Элдор Шомуродов
84′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Горан Чаушич
90′+4′
2 фото
Полузащитник Александр Ломовицкий, арендованный «Арсеналом» у «Спартака», прокомментировал свой дебют в составе туляков. 21-летний хавбек отыграл 79 минут в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова». «Арсенал» на своем поле потерпел поражение со счетом 2:3.
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