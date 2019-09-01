Единоборства

Нева СпортНева СпортЛомаченко завоевал новый пояс, победив Кэмпбелла

В Лондоне на вечере профессионального бокса, главным событием была титульная встреча в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. Украинец победил, сохранив титулы по версии WBA Super и WBO. А также взял новый пояс — по версии WBC.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Соперника Ломаченко отвезли в больницу после боя

Sport24.ru05:12

После боя с Ломаченко британца Кэмпбелла увезли в больницу

Спорт-Экспресс05:28

Ломаченко в бою с Кэмпбеллом защитил два чемпионских пояса и завоевал титул WBC

Матч ТВвчера в 18:40

Ломаченко победил Кэмпбелла и объединил три титула чемпиона мира

Советский спортвчера в 18:50

Ломаченко выразил желание биться с Теофимо Лопесом

Газета.Ruвчера в 20:15

Ломаченко: я был близок к досрочной победе

Чемпионат05:33

Люк Кэмпбелл: «Ломаченко – это особенный боец, а мое время еще придет»

Sports.ruвчера в 19:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Происшествия

Российский подросток умер после побоев от майора

В одной из больниц Брянска скончался 17-летний подросток, избитый в середине августа бывшим майором полиции.
Lenta.ru 06:51
Происшествия

В Норвегии число жертв крушения вертолета выросло до шести человек

Вертолет потерпел крушение в субботу вечером к юго-западу от Альты, на борту находились шесть человек – пилот и пять пассажиров.
РИА Новости 03:47
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Гаджеты

Озвучены главные преимущества Android в сравнении с iOS

Эксперты назвали главные преимущества ОС Android в сравнении с iOS.
Дни24 03:22
Единоборства

Поветкин захотел боя с Фьюри после победы над его братом

31 августа Поветкин одержал победу над двоюродным братом британского тяжеловеса — Хьюи Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов.
Lenta.ru 05:29
Общество

В России вступили в силу новые правила оформления ДТП

В России 1 сентября вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.
Lenta.ru вчера в 17:12
Политика

Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
REGNUM 30 августа в 11:54
Происшествия

В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь

В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Футбол

СМИ: «Сампдория» отклонила предложение московского «Динамо» по трансферу форварда Габбьядини

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» не сумел договориться с итальянской «Сампдорией» о приобретении 27-летнего нападающего Маноло Габбьядини.
RT на русском 06:18
Происшествия

При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек

Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила о том, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса.
РБК вчера в 17:58
Общество

Президентское кадетское училище открыли в Кемерово

Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
Известия 03:58
Общество

Московская полиция насчитала 750 участников несанкционированной акции

Сообщается, что участники акции в центре Москвы пытались провести шествие по Тверской улице к центру города, однако бойцы Росгвардии, не применяя силу, заблокировали движение, оттеснив людей на Пушкинскую площадь и далее в сторону метро.
Вести.Ru вчера в 09:04
Армия и оружие

Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел силовиков

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге Донбасса.
РИА Новости 06:47
Происшествия

Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами

Коммерсантъ 06:21
Происшествия

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

Интерфакс 04:27
Здоровье

«Водка лечит…» - народные мифы, которые убивают печень

Еще одним мифом «лечения» печени является миф о голодании.
MedikForum.ru вчера в 21:51
Экономика

Китай поможет Узбекистану внедрить стандарты в солнечной энергетике

Узбекистан и Китай планируют совместно разработать отраслевые стандарты в сфере солнечной энергетики и создания испытательных лабораторий в Узбекистане, сообщает 31 августа издание UzDaily со ссылкой на министерство энергетики республики.
REGNUM вчера в 07:47
Наука

В Эфиопии нашли череп мужской особи австралопитека

Найденный череп относится к анамским австралопитекам — древнейшему виду австралопитеков из проживавших в древности на Земле.
Дилетант вчера в 10:02
Гаджеты

Xiaomi Mi 9S может стать самым дешевым 5G-смартфоном

Astera вчера в 15:56
Футбол

Российская 23-летняя футболистка скончалась от остановки сердца

REGNUM 06:06
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк вышел на лед после слухов о раке у актрисы

Муж артистки Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев принял участие в ледовом шоу после того, как в СМИ появилась информация о заболевании раком мозга у его супруги, фото выложил в Instagram артист Михаил Галустян.
Московский Комсомолец 05:58
Интернет

Windows 10 теперь можно переустановить из облака

Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».
The GEEK 03:26
Армия и оружие

«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей

НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Политика

Зеленский признался, с кем советуется по сложным вопросам

ФАН 05:36
Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Кино

Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции

Газета.Ru 06:04
Шоу-бизнес

Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии

Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Анатольевич Ломаченко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал. Двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Люк Кэмпбелл
Британский боксёр
Британский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях. Выступал за сборную Великобритании в конце 2000-х - начале 2010-х годов, чемпион летних Олимпийских игр, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, победитель многих международных турниров и национальных первенств в любителях.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное