Единоборства
Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с КролломИзвестия 02:41
Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла. Таким образом, он отстоял оба титула.
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