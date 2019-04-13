Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с КролломИзвестия 02:41

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла. Таким образом, он отстоял оба титула.
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Украинский боксёр-профессионал, двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины, обладатель Кубка Вэла Баркера, заслуженный мастер спорта Украины. Наиболее титулованный боксёр независимой Украины. Считается одним из самых сильных и техничных боксёров за всю историю любительского бокса. На любительском ринге спорно проиграл только один бой в финале чемпионата мира 2007 года - Альберту Селимову, но сумел взять реванш дважды, первый раз на Олимпийских играх в 2008 году, а второй раз в полупрофессиональной лиге WSB в 2013 году.
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