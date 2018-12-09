Единоборства
Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в легком весе
Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в легком весеГазета.Ru04:51
Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей забрал победу у пуэрториканца Хосе Педрасы и объединил два титула чемпиона мира в легкой весовой категории - украинец защитил пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и отобрал титул Всемирной боксерской организации (WBO) у Педрасы.
Газета.Ru04:51
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