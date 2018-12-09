Единоборства

Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в легком весе
Газета.Ru
04:51

Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей забрал победу у пуэрториканца Хосе Педрасы и объединил два титула чемпиона мира в легкой весовой категории - украинец защитил пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и отобрал титул Всемирной боксерской организации (WBO) у Педрасы.
Газета.Ru04:51

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"Почему Ломаченко теперь не подраться с Пакиао?"

Спорт-Экспресс06:10

Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в легком весе

Газета.Ru04:51

Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу решением судей 8 декабря

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Ломаченко был прав, уклонившись от боя с Гарсией

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Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе

Матч ТВ00:55

Лучший боксер планеты впервые объединил чемпионские пояса. Украина жжет в 2018-м

Sport24.ru01:10

Ломаченко победил Педрасу и завоевал второй титул в легком весе

Sports.ruвчера в 23:00
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Сесилия Брекхус защитила звание абсолютной чемпионки мира, победив Александру Магдзяк Лопес единогласным решением судей.
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В Улан-Удэ завершился чемпионат по тайскому боксу

На прошлой неделе в Улан-Удэ завершился III открытый чемпионат и первенство по тайскому боксу На ринг вышли 160 юных и взрослых тайбоксеров из Улан-Удэ, республики, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
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Пока не научились зарабатывать в нашей стране на грандиозных мероприятиях в области единоборств.
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Василий Анатольевич Ломаченко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал, двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины, обладатель Кубка Вэла Баркера, заслуженный мастер спорта Украины. Наиболее титулованный боксер независимой Украины. Считается одним из самых сильных и техничных боксёров за всю историю любительского бокса. На любительском ринге спорно проиграл только один бой в финале чемпионата мира 2007 года - Альберту Селимову, но сумел взять реванш дважды, первый раз на Олимпийских играх в 2008 году, а второй раз в полупрофессиональной лиге WSB в 2013 году.
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Хосе Педраса Гонсалес
Пуэрториканский боксёр
Пуэрто-риканский боксёр-профессионал, выступающий во 2-й полулёгкой и лёгкой весовых категориях. Чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе, и по версии WBO в лёгком весе.
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