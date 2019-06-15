Лолите и Цекало припомнили шутку про КрымРИА Новости 13:00

с чего всё началось

Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты. Микитенко вспомнила о новогодней программе 1999 года, где продюсер в шутку перечислял, что изменится в жизни россиян в наступающем году.

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Политика Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.

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Футбол Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.

Происшествия Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.

Происшествия SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Происшествия Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.

Происшествия На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба» Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.

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Политика Конституционный кризис в Молдавии завершился победой Додона По данным собственного источника ТАСС в ДПМ, окончательное решение об отставке правительства руководство партии приняло после встречи с послом США в Молдавии Дереком Хоганом.

Здоровье Владимир Путин присвоил почетное звание брянскому доктору Доктора Людмилу Чернову с получением звания поздравил глава региона Александр Богомаз.

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Политика NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

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Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

Экономика В ЦБ рассматривают возможность запуска цифровой валюты Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор рассматривает возможность запуска цифровой валюты, оценивая степень готовности к этому шагу технологии и общества, которое должно будет принять не анонимные средства платежа.

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