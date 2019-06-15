Политика
Лолите и Цекало припомнили шутку про КрымРИА Новости 13:00
Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты. Микитенко вспомнила о новогодней программе 1999 года, где продюсер в шутку перечислял, что изменится в жизни россиян в наступающем году.
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с чего всё началось
По мнению девушки, это свидетельствует о том, что у Украины нет никакой независимости, а одна иллюзия, сказала Микитенко на фестивале «Днепровский пост».News.ru13:42
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Политика
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Происшествия
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Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
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Обновлено вчера в 17:37
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Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков выступил с обращением в адрес болельщиков и журналистов по поводу своего будущего в команде.
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По данным собственного источника ТАСС в ДПМ, окончательное решение об отставке правительства руководство партии приняло после встречи с послом США в Молдавии Дереком Хоганом.
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В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
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Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
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Экономика
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Обновлено в 12:36