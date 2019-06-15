Политика

Лолите и Цекало припомнили шутку про КрымРИА Новости 13:00

Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты. Микитенко вспомнила о новогодней программе 1999 года, где продюсер в шутку перечислял, что изменится в жизни россиян в наступающем году.
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По мнению
 девушки, это свидетельствует о том, что у Украины нет никакой независимости, а одна иллюзия, сказала Микитенко на фестивале «Днепровский пост».
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Лолиту и Цекало упрекнули за шутку про Крым

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Лолите и Цекало припомнили шутку-пророчество про Крым

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Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

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Украинский блогер припомнила Лолите и Цекало шутку про Крым

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Взгляд.ру14:00

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

РИА Новости13:00
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