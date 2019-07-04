Шоу-бизнес

Лолита заявила о расставании с молодым мужемГазета.Ru 08:31

Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом. 55-летняя артистка заявила, что решение расстаться было принято совместно с 44-летним Дмитрием Ивановым из-за наступившего равнодушия.
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Цой и Воробей поддержали Милявскую в решении развестись

Телепрограмма10:07

Срочно! Лолита Милявская рассталась с молодым мужем

7Дней.ру08:30

Лолита Милявская призналась, что решила расстаться с мужем Дмитрием Ивановым

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Лолита Милявская разводится с мужем после девяти лет брака

Woman.ru08:59

Лолита Милявская разводится с молодым мужем

Дни.ру08:35

Муж Лолиты: «Это семейная история двух людей из крови и плоти»

StarHit.ru10:00

Лолита Милявская объявила о расставании с пятым мужем, который младше ее на 12 лет

Вокруг ТВ08:13
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Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

Обновлено вчера в 18:11
Общество

В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением

Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).
Обновлено в 09:58
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Политика

Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»

Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Экономика

Секретным указом Путина сотрудникам СК повысят зарплаты

По секретному указу президента России Владимира Путина заработные платы сотрудников Следственного комитета вырастут на 20%.
Обновлено в 06:05
Общество

В Исландии ввели бесполые фамилии

Парламент Исландии утвердил Закон о гендерной автономии, разрешающий гражданам давать детям или менять фамилию на бесполую, сообщает Iceland Rewiew.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Обновлено в 08:02
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Обновлено в 08:46
Общество

Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»

Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.
Обновлено в 09:37
Общество

Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:51
Общество

МЧС продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Москве

Обновлено в 09:58
Общество

Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье

Обновлено в 07:15
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

Обновлено в 02:57
Футбол

Вышел первый трейлер фильма о Льве Яшине

Обновлено в 08:40
Космос

Израильский стартап запустит из России собственный спутник

Израильский стартап NSLComm запустит собственный интернет-спутник 5 июля.
Обновлено в 06:47
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

Обновлено в 06:23
Политика

Россия предложила Чехии перенести обсуждение вопроса по авиасообщению

Минтранс России предложил Министерству транспорта Чехии отложить окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области авиасообщения до сентября.
Обновлено в 10:20
Авто

Red Bull показал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini

Обновлено вчера в 09:23
Авто

Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.
Обновлено в 08:30
Транспорт

В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек

Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале

Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей

Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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