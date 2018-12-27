Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Об этом она рассказала в интервью каналу "Крючок.TV". Два года назад артистке запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова.

Лолита заявила, что Крым для нее остается украинским

Армия и оружие Армия и оружие Трамп нанес необъявленный визит в Ирак

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.

Политика Политика Украина продлила запрет на въезд в страну мужчинам из России Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил действие запрета на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Армия и оружие Армия и оружие AP: военный источник в Израиле подтвердил нанесение ударов в Сирии Представитель израильских структур безопасности подтвердил агентству Associated Press, что Израиль нанес удары по целям в Сирии вечером 25 декабря.

Политика Политика Австрийский журналист рассказал о страхе за свою жизнь на Украине Австрийский журналист и репортер Кристиан Вершюц, который работает на украинской территории, рассказал, что опасается за свою жизнь.

Политика Политика Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере Мария Бутина пожаловалась на холод в камере — ей до сих пор не включили отопление, говорится в сообщении пресс-службы посольства в США.

Политика Политика Bloomberg: США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине Правительственная делегация США направится в первой половине января в Пекин для проведения торговых переговоров с китайскими чиновниками.

Политика Политика Украина заявила, что получила от НАТО современные средства связи Украина получила от НАТО современные средства связи, заявил в четверг замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

Политика Политика NYT: в ВМС США перестанут сажать моряков в карцер на хлеб и воду

Армия и оружие Армия и оружие В России создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами В России создается беспилотный боевой модуль, способный в том числе поражать низколетящие дроны.

Политика Политика Армия и РПЦ возглавили рейтинг одобряемых россиянами институтов Рейтинги государственных институтов, особенно президента и армии, выросли в 2014–2015 годах, но вскоре законодательная и исполнительная власти начали сдавать позиции, особенно правительство и премьер, напоминает социолог Левада-центра Денис Волков.

Политика Политика Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Политика Политика Парламент Израиля проголосовал за самороспуск Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.