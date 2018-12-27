Политика
Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Об этом она рассказала в интервью каналу "Крючок.TV". Два года назад артистке запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова.
РИА Новости01:30
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«Для меня Крым ‐ это Украина, в душе»: Лолита дала интервью украинской журналистке
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