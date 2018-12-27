Политика

Лолита заявила, что Крым для нее остается украинским
РИА Новости
01:30

Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Об этом она рассказала в интервью каналу "Крючок.TV". Два года назад артистке запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова.
РИА Новости01:30

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Лолита заявила, что «в душе» Крым для неё остался украинским

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В соцсетях осудили проукраинское заявление Лолиты о Крыме

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Дни.ру00:27

«Для меня Крым ‐ это Украина, в душе»: Лолита дала интервью украинской журналистке

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Посол РФ: В Австрии верят в успешную реализацию «Северного потока — 2»

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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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