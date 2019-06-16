Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про КрымГазета.Ru вчера в 23:53

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно". Примечательно, что произнес ее Цекало примерно 20 лет тому назад.
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с чего всё началось

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.
Комсомольская правдавчера в 19:24

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«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

Комсомольская правдавчера в 19:24
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Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
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Происшествия

Сбой в системе регистрации пассажиров произошел во Внукове

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Происшествия

Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка

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Политика

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
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Спорт

Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали

Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
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Футбол

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
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Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене

Китайский смартфон Xiaomi Mi 9, официальная презентация которого состоялась несколько месяцев тому назад, впервые с момента старта продаж упал в цене.
Обновлено в 02:34
Происшествия

По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело

По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Происшествия

Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке

В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
Обновлено в 07:00
Экономика

Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли

Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:36
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

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Обновлено вчера в 13:05
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
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Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
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МИД РФ призвал избегать мест массового скопления людей в Гонконге

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Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
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Футбол

Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»

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Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

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Футбол

«Зенит» выиграл конкуренцию за Сутормина

По информации издания, после минувшего сезона к 25-летнему футболисту был серьезный интерес со стороны нескольких клубов РПЛ, однако петербуржцы сумели выиграть конкуренцию за игрока.
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Главный тренер команды Зинедин Зидан хочет, чтобы Диас получал больше игрового времени в аренде и готов отпустить его в другой клуб.
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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Александр Цекало
Предприниматель
Советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер. Основатель и генеральный продюсер «Продюсерской компании „Среда“» с 2008 года. Младший брат советского и украинского актёра Виктора Цекало.
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