Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про КрымГазета.Ru вчера в 23:53

Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.

с чего всё началось

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно". Примечательно, что произнес ее Цекало примерно 20 лет тому назад.

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Путешествия Петербург стал вторым в мире по популярности для медицинского туризма Результаты опроса показали, что Санкт-Петербург (20% опрошенных) занял второе место по популярности у медтуристов в мире, уступив израильскому городу.

Спорт В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.

Происшествия Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.

Политика В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.

Общество В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене Китайский смартфон Xiaomi Mi 9, официальная презентация которого состоялась несколько месяцев тому назад, впервые с момента старта продаж упал в цене.

Происшествия По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

Происшествия Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.

Экономика Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.

Происшествия На Украине обнаружили две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» Украинская компания «Укртранснафта» недалеко от российской границы обнаружила и ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».

Политика Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.

Политика МИД РФ призвал избегать мест массового скопления людей в Гонконге На прошлой неделе в Гонконге начались массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции.

Шоу-бизнес Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.

Футбол «Зенит» выиграл конкуренцию за Сутормина По информации издания, после минувшего сезона к 25-летнему футболисту был серьезный интерес со стороны нескольких клубов РПЛ, однако петербуржцы сумели выиграть конкуренцию за игрока.

Армия и оружие Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.

Футбол Marca: «Реал» хочет продать Васкеса и отдать Диаса в аренду Главный тренер команды Зинедин Зидан хочет, чтобы Диас получал больше игрового времени в аренде и готов отпустить его в другой клуб.

Армия и оружие В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".