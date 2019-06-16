Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про КрымГазета.Ru вчера в 23:53
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно". Примечательно, что произнес ее Цекало примерно 20 лет тому назад.
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с чего всё началось
«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности
Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.Комсомольская правдавчера в 19:24
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Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS
Обновлено в 00:14
Путешествия
Петербург стал вторым в мире по популярности для медицинского туризма
Результаты опроса показали, что Санкт-Петербург (20% опрошенных) занял второе место по популярности у медтуристов в мире, уступив израильскому городу.
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Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Сбой в системе регистрации пассажиров произошел во Внукове
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка
Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:58
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Спорт
Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали
Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9, официальная презентация которого состоялась несколько месяцев тому назад, впервые с момента старта продаж упал в цене.
Обновлено в 02:34
Происшествия
По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело
По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Происшествия
Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке
В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
Обновлено в 07:00
Экономика
Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли
Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:36
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
На Украине обнаружили две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Украинская компания «Укртранснафта» недалеко от российской границы обнаружила и ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».
Обновлено вчера в 13:05
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Политика
МИД РФ призвал избегать мест массового скопления людей в Гонконге
На прошлой неделе в Гонконге начались массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 07:09
Футбол
«Зенит» выиграл конкуренцию за Сутормина
По информации издания, после минувшего сезона к 25-летнему футболисту был серьезный интерес со стороны нескольких клубов РПЛ, однако петербуржцы сумели выиграть конкуренцию за игрока.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Показано, как происходят «жабьи прыжки» ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 05:08
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе
В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Футбол
Marca: «Реал» хочет продать Васкеса и отдать Диаса в аренду
Главный тренер команды Зинедин Зидан хочет, чтобы Диас получал больше игрового времени в аренде и готов отпустить его в другой клуб.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34