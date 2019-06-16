Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про КрымГазета.Ru вчера в 23:53

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно". Примечательно, что произнес ее Цекало примерно 20 лет тому назад.
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с чего всё началось

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.
Комсомольская правдавчера в 19:24

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В соцсетях высмеяли Лолиту, назвавшую себя потомком Нострадамуса

URA.Ru07:04

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

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«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

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Лолита попросила называть ее потомком Нострадамуса после шутки про Крым

Газета.Ru06:33

Лолита прокомментировала скандал с шуткой о Крыме

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В Сети прокомментировали слова Лолиты о «потомках Нострадамуса»

РИА Новости09:05
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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Александр Цекало
Предприниматель
Советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер. Основатель и генеральный продюсер «Продюсерской компании „Среда“» с 2008 года. Младший брат советского и украинского актёра Виктора Цекало.
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