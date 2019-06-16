Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про КрымГазета.Ru вчера в 23:53
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно". Примечательно, что произнес ее Цекало примерно 20 лет тому назад.
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с чего всё началось
«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности
Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.Комсомольская правдавчера в 19:24
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Обновлено в 07:17
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Экономика
Реализаторы в Ростове уходят с рынков, чтобы не покупать онлайн-кассы
Ростовские реализаторы расторгают договора с рынками, чтобы не устанавливать онлайн-кассы.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Технологии
Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией
В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.
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Политика
Песков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа перед саммитом G20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможна полноформатная встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа перед саммитом "Большой двадцатки".
Обновлено в 07:25
Происшествия
Полиция допросила журналиста Голунова в качестве свидетеля
Журналист «Медузы» Иван Голунов, с которого ранее сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следователю МВД показания в качестве свидетеля.
Обновлено в 07:57
Автоспорт
Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Общество
Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:49
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой
Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе
В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Футбол
Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Шепелев собирался сломать дверь в квартире Жанны Фриске
По словам отца певицы, Шепелев предупредил участкового, что сейчас начнет ломать дверь, потому что в квартире есть доля Платона, его совместного с супругой ребенка, с которым он не дает общаться родственникам.
Обновлено в 09:17
Политика
Болтон рассказал о военном контракте России и Венесуэлы
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об оборонном контракте, заключенном между Россией и Венесуэлой.
Обновлено в 10:02
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.
Обновлено в 06:58
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма
Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37