Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про КрымГазета.Ru вчера в 23:53

Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.

с чего всё началось

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно". Примечательно, что произнес ее Цекало примерно 20 лет тому назад.

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

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