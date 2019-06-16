Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про КрымГазета.Ru вчера в 23:53

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно". Примечательно, что произнес ее Цекало примерно 20 лет тому назад.
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с чего всё началось

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.
Комсомольская правдавчера в 19:24

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Лолита оценила шутку-пророчество про Крым

Lenta.ruвчера в 23:06

Лолита попросила называть ее потомком Нострадамуса после шутки про Крым

Газета.Ru06:33

Лолита прокомментировала скандал с шуткой о Крыме

Московский Комсомолец00:41

Лолита отреагировала на слова украинского блогера про шутку о Крыме

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В соцсетях высмеяли Лолиту, назвавшую себя потомком Нострадамуса

URA.Ru07:04

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

РИА Новостивчера в 22:43

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

Комсомольская правдавчера в 19:24
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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
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Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
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Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

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Авто

Honda показала концепт беспилотника Onsen с ванной

В любом случае, корейский дизайнер Hanbeom Lee задумал эту идею и создал концепцию городского автомобиля Honda с частью интерьера, которая может быть наполнена теплой, расслабляющей водой.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Происшествия

Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео

Обновлено в 07:23
Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 05:08
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

Обновлено вчера в 14:06
Политика

Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести полноформатные переговоры перед саммитом G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Экономика

Реализаторы в Ростове уходят с рынков, чтобы не покупать онлайн-кассы

Ростовские реализаторы расторгают договора с рынками, чтобы не устанавливать онлайн-кассы.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 21:34
Путешествия

Не хуже, чем пейзажи Норвегии: зачем ехать в Горный Алтай и как путешествовать по нему без машины

Пришлось придумывать, как увидеть красоту без автомобиля и ночевки в палатках.
Обновлено в 06:15
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Обновлено вчера в 08:01
Авто

В чем польза полосок на болтах дисков грузовиков?

Сложные грузовики В грузовых автомобилях вопрос безопасности и надёжности стоит ещё более остро, чем в легковых машинах, так как грузовики перевозят на большой скорости тяжёлые грузы.
Обновлено в 06:12
Общество

Гидрометцентр предупредил о грозе и граде в Воронежской области

«С 10:00 утра субботы до двух часов ночи воскресенья местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - рассказали в МЧС.
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене

Китайский смартфон Xiaomi Mi 9, официальная презентация которого состоялась несколько месяцев тому назад, впервые с момента старта продаж упал в цене.
Обновлено в 02:34
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России

Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 06:04
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Дом цыган сгорел в соседнем селе после драки в Чемодановке

Обновлено в 04:57
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Обновлено вчера в 22:26
Политика

Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо

Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07
Гаджеты

Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК

На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.
Обновлено в 05:42
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Музыка

65 лет назад родился Сергей Курёхин

16 июня 1954 года, ровно 65 лет назад, родился Сергей Курёхин - советский и российский музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и актёр.
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«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
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Шоу-бизнес

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
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Шоу-бизнес

С банковского счёта Жанны Фриске исчезло 20 миллионов рублей

Отец Жанны Фриске рассказал об исчезновении с банковского счёта певицы 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:30
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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Александр Цекало
Предприниматель
Советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер. Основатель и генеральный продюсер «Продюсерской компании „Среда“» с 2008 года. Младший брат советского и украинского актёра Виктора Цекало.
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