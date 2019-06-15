Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про КрымГазета.Ru вчера в 23:53

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно". Примечательно, что произнес ее Цекало примерно 20 лет тому назад.

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

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