Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о КрымеРИА Новости вчера в 22:43
Певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая ранее напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты. Блогер вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали".
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с чего всё началось
«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности
Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.Комсомольская правдавчера в 19:24
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Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Под Пензой в цыганском поселке сгорел жилой дом
15 июня в 21.46 в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области загорелся жилой деревянный дом и постройки во дворе, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.
Обновлено в 02:50
Хоккей
Чемпионский парад «Сент-Луиса» посетили более 500 тысяч человек
Чемпионский парад команды посетили больше полумиллиона болельщиков, при этом население города составляется порядка 320 тысяч человек.
Обновлено в 02:46
Политика
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым
Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия
Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
Обновлено в 02:43
Хоккей
«Питтсбург» обменял Олли Мяяття в «Чикаго» на Доминика Кагуна
«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на нападающего Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Авто
В июне реализация LADA XRAY преодолеет отметку в 100 тысяч экземпляров
Возможно, 100-тысячный автомобиль семейства LADA XRay уже продан, поскольку закончилась первая половина июня, а до юбилейного рубежа оставалось всего 769 машин.
Обновлено в 01:00
Религия
Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга
Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено вчера в 18:05
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
В Екатеринбурге продают квартиру за рекордные 150 миллионов
В Екатеринбурге выставили на продажу пятикомнатную квартиру класса люкс за 150 миллионов рублей.
Обновлено в 01:22
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Политика
Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе
Украинский президент Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Футбол
Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»
Поле стадиона «Открытие Арена», являющегося домашним для московского «Спартака», пострадало после концерта группы «Ленинград», состоявшегося в пятницу, 14 июня.
Обновлено вчера в 17:34
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Общество
Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме
Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.
Обновлено в 00:18
Политика
Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристов
"С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США.
Обновлено в 01:09
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама
Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»
Все сделки – в одной таблице Глушаков приехал. В отличном настроении! pic.twitter.com/smafUgJtle — СЭ Спартак (@spartak_se) 15 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 03:25
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Выпускной банкет обойдется школьнику в среднем в 1,7 тыс. рублей
Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. рублей Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 00:15