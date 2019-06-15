Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о КрымеРИА Новости вчера в 22:43

Певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая ранее напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты. Блогер вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали".
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с чего всё началось

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.
Комсомольская правдавчера в 19:24

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Лолита прокомментировала скандал с шуткой о Крыме

Московский Комсомолец00:41

Лолита отреагировала на слова украинского блогера про шутку о Крыме

RT на русском00:35

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

РИА Новостивчера в 22:43

Лолита оценила шутку-пророчество про Крым

Lenta.ruвчера в 23:06

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Газета.Ruвчера в 23:53

Лолита просит считать её потомком Нострадамуса после шутки про Крым

News.ru00:33

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

Комсомольская правдавчера в 19:24
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Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Под Пензой в цыганском поселке сгорел жилой дом

15 июня в 21.46 в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области загорелся жилой деревянный дом и постройки во дворе, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.
Обновлено в 02:50
Хоккей

Чемпионский парад «Сент-Луиса» посетили более 500 тысяч человек

Чемпионский парад команды посетили больше полумиллиона болельщиков, при этом население города составляется порядка 320 тысяч человек.
Обновлено в 02:46
Политика

Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым

Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия

Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
Обновлено в 02:43
Хоккей

«Питтсбург» обменял Олли Мяяття в «Чикаго» на Доминика Кагуна

«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на нападающего Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Авто

В июне реализация LADA XRAY преодолеет отметку в 100 тысяч экземпляров

Возможно, 100-тысячный автомобиль семейства LADA XRay уже продан, поскольку закончилась первая половина июня, а до юбилейного рубежа оставалось всего 769 машин.
Обновлено в 01:00
Религия

Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS

Обновлено вчера в 18:05
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Общество

В Екатеринбурге продают квартиру за рекордные 150 миллионов

В Екатеринбурге выставили на продажу пятикомнатную квартиру класса люкс за 150 миллионов рублей.
Обновлено в 01:22
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Политика

Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе

Украинский президент Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Футбол

Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Поле стадиона «Открытие Арена», являющегося домашним для московского «Спартака», пострадало после концерта группы «Ленинград», состоявшегося в пятницу, 14 июня.
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Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Общество

Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме

Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.
Обновлено в 00:18
Политика

Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристов

"С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США.
Обновлено в 01:09
Футбол

Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки

Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие

Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено вчера в 18:49
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Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»

Все сделки – в одной таблице Глушаков приехал. В отличном настроении! pic.twitter.com/smafUgJtle — СЭ Спартак (@spartak_se) 15 июня 2019 г.
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Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Общество

Выпускной банкет обойдется школьнику в среднем в 1,7 тыс. рублей

Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. рублей Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 00:15
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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Александр Цекало
Предприниматель
Советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер. Основатель и генеральный продюсер «Продюсерской компании „Среда“» с 2008 года. Младший брат советского и украинского актёра Виктора Цекало.
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