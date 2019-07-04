Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужемLenta.ru 09:16
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля. Артистка отметила, что это совместное решение было принято из-за того, что супруги уже довольно продолжительное время равнодушны друг к другу.
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Общество
В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка
Обновлено в 07:35
Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
Обновлено в 10:09
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено в 06:00
Кино
Том Холланд допустил, что Человек-паук может стать геем
Обновлено в 11:58
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Политика
Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Политика
Минобороны обнародовало список погибших подводников
Обновлено вчера в 13:12
Здоровье
В суши-баре Калининграда у поваров нашли сальмонеллез
Обновлено в 11:12
Энергетика
Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" относительно условий закупок российского газа, сообщается в релизе "Газпрома".
Обновлено в 11:50
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале
Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей
В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Музыка
Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе
Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Политика
МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера
Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 11:10
Политика
Путин подарил папе Римскому «Грех»
Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех».
Обновлено в 11:11
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»
По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
Обновлено в 04:02
Политика
Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X
Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Авто
Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S
На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
Политика
Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами
Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.
Обновлено в 11:30
Спорт
Российские баскетболистки вылетели с чемпионата Европы
Обновлено в 11:07
Политика
Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30