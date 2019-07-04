Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужемLenta.ru 09:16

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля. Артистка отметила, что это совместное решение было принято из-за того, что супруги уже довольно продолжительное время равнодушны друг к другу.
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Лолита Милявская разводится с мужем после девяти лет брака

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Лолита Милявская призналась, что решила расстаться с мужем Дмитрием Ивановым

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Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
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По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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