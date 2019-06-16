Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про КрымРИА Новости вчера в 22:43
Певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая ранее напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты. Блогер вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали".
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с чего всё началось
«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности
Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.Комсомольская правдавчера в 19:24
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами
Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:43
Футбол
«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» Данченко
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия
В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло
Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников селфи с красной помадой
Примадонна российской эстрады Аллы Пугачевой восхитила поклонников новым селфи в Instagram.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Политика
Экс-канцлера Германии Шрёдера пригласили в Крым
Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера пригласили посетить Крым. Такое предложение ему сделала немецкая община полуострова.
Обновлено в 02:46
Музыка
Загитова представила номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене
Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.
Обновлено в 02:37
Баскетбол
«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса
Обновлено вчера в 19:18
Общество
В Кузбассе введут новые штрафы для водителей
В скором времени в регионе могут ввести новые штрафы для тех, кто паркуется в неположенных местах.
Обновлено в 02:49
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Общество
СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках
Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Единоборства
Бриедис и Дортикос встретятся в финале WBSS в первом тяжёлом весе
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»
Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Теперь при въезде на Украину крымчанам придется проходить опрос, который придумали киевские чиновники
Целью станет выяснение причин, по которым крымчане едут на Украину.
Обновлено в 03:58
Космос
Илон Маск прокомментировал выход в космос «Рогозина» на «жигулях»
Команда ToSky Томского государственного университета запустила ранее в стратосферу с помощью зонда игрушечный автомобиль с портретом главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Обновлено вчера в 11:36
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма
Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет. Юная модель посетила показ мужской коллекции Dolce&Gabbana.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено вчера в 16:32