Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про КрымРИА Новости вчера в 22:43

Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.

с чего всё началось

Певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая ранее напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты. Блогер вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали".

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

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