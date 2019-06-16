Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про КрымРИА Новости вчера в 22:43

Певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая ранее напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты. Блогер вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали".
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с чего всё началось

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.
Комсомольская правдавчера в 19:24

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Лолита прокомментировала скандал с шуткой о Крыме

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Лолита отреагировала на слова украинского блогера про шутку о Крыме

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«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

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Лолита застала врасплох ответом на скандал с шуткой Цекало про Крым

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Лолита оценила шутку-пророчество про Крым

Lenta.ruвчера в 23:06

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

РИА Новостивчера в 22:43

Лолита просит считать её потомком Нострадамуса после шутки про Крым

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Предприниматель
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