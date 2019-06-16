Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про КрымРИА Новости вчера в 22:43
Певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая ранее напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты. Блогер вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали".
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с чего всё началось
«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности
Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.Комсомольская правдавчера в 19:24
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Здоровье
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Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
Почему РФ опередила всех в создании нового оружия
В США, где затраты на военные нужды превосходят оборонный бюджет РФ почти в 17 раз, о гиперзвуковом оружии говорят пока только в будущем времени.
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Политика
Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС
Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
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Здоровье
Главный репродуктолог России: почти 80% рожающих женщин нездоровы
Люди входят в этот процесс уже активной репродукции тогда, когда у них сформировались те или иные состояния, обусловленные их образом жизни.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Авто
Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России
Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО
Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу).
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Бари Алибасова могут увезти на реабилитацию в Казахстан
Бари Алибасова госпитализировали с ожогами внутренних органов после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Брянске пассажирский поезд потерял вагон
Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
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Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Общество
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Хоккей
«Коламбус» заключил контракт с шведским форвардом Лильей
В сезоне-2018/19 25-летний Лилья забросил 15 шайб и сделал 30 результативных передач в 71 матче за шведский клуб "Юргорден".
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
«Сочи» просмотрит Катрича и Самойлова
Новичок РПЛ "Сочи" просмотрит двух полузащитников - Анатолия Катрича и Дмитрия Самойлова.
Обновлено в 05:21
Политика
Лидер молдавской Демпартии Плахотнюк бежал из страны
Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк спешно покинул страну.
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Политика
Зеленский пообещал инвестиции в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Баскетбол
«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса
Обновлено вчера в 19:18
Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
Хоккей
«Сент-Луис» провел чемпионский парад
По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50