Политика

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Известия
02:01

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Известия02:01

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Садальский отреагировал на слова Лолиты об «украинском» Крыме

Телеканал 360°05:03

Лолита сделала скандальное заявление про Крым

Газета.Ru04:43

Лолита не права, но не могу ее осуждать: Садальский оценил заявление певицы об «украинском» Крыме

Народные новости04:30

Лолита заявила, что «в душе» Крым для неё остался украинским

RT на русском02:48

Лолита назвала Крым украинским

Lenta.ru02:07

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским

Известия02:01

Лолита заявила, что Крым для нее остается украинским

РИА Новости01:30
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Армия и оружие

Трамп: США могут использовать Ирак как базу для действий в Сирии

Обновлено вчера в 17:23
Политика

Путин пожал руку больному мальчику

Президент России Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика Коли, который мечтал пожать главе государства руку.
Обновлено в 05:58
Политика

Анкара пообещала не подпускать США к изучению С-400

Ранее в декабре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция предлагала США изучить С-400 после закупки у России.
Обновлено в 05:26
Политика

Украина продлила запрет на въезд в страну мужчинам из России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил действие запрета на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Украинский политолог Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»

Обновлено в 06:06
Политика

Путин призвал снять устаревшие ограничения для работы волонтеров

Президент Владимир Путин обратился к правительству и руководству регионов с предложением снять устаревшие ограничения, влияющие на работу волонтеров.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

ВЦИОМ: россияне больше всего доверяют силовикам и РПЦ

Среди государственных и общественных институтов россияне наиболее одобряют работу армии, РПЦ и правоохранительных органов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

AP: военный источник в Израиле подтвердил нанесение ударов в Сирии

Представитель израильских структур безопасности подтвердил агентству Associated Press, что Израиль нанес удары по целям в Сирии вечером 25 декабря.
Обновлено в 00:35
Политика

На Украине рассказали о помощи от НАТО из-за военного положения

Обновлено в 01:56
Политика

Австрийский журналист рассказал о страхе за свою жизнь на Украине

Австрийский журналист и репортер Кристиан Вершюц, который работает на украинской территории, рассказал, что опасается за свою жизнь.
Обновлено в 00:38
Политика

Порошенко получил более 550 млн гривен от трёхлетней прибыли Roshen

Президенту Украины Петру Порошенко перечислили более 556,7 млн гривен дивидендов от трёхлетней прибыли корпорации Roshen.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Разработчик заявил об отставании США в сфере «оружия ответного удара»

Обновлено в 06:14
Армия и оружие

В ЛНР показали карты ВСУ с планом наступления в Донбассе

Обновлено в 05:09
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Поток сирийских беженцев на родину увеличился под Новый год

Вернувшихся в родные места сирийских беженцев стало больше перед Новым годом.
Обновлено в 04:38
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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