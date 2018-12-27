Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинскимИзвестия02:01
Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Известия02:01
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