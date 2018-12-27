Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским

Армия и оружие Армия и оружие Трамп: США могут использовать Ирак как базу для действий в Сирии

Политика Политика Путин пожал руку больному мальчику Президент России Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика Коли, который мечтал пожать главе государства руку.

Политика Политика Анкара пообещала не подпускать США к изучению С-400 Ранее в декабре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция предлагала США изучить С-400 после закупки у России.

Политика Политика Украина продлила запрет на въезд в страну мужчинам из России Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил действие запрета на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Политика Политика Украинский политолог Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»

Политика Политика Путин призвал снять устаревшие ограничения для работы волонтеров Президент Владимир Путин обратился к правительству и руководству регионов с предложением снять устаревшие ограничения, влияющие на работу волонтеров.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.

Политика Политика ВЦИОМ: россияне больше всего доверяют силовикам и РПЦ Среди государственных и общественных институтов россияне наиболее одобряют работу армии, РПЦ и правоохранительных органов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Армия и оружие Армия и оружие AP: военный источник в Израиле подтвердил нанесение ударов в Сирии Представитель израильских структур безопасности подтвердил агентству Associated Press, что Израиль нанес удары по целям в Сирии вечером 25 декабря.

Политика Политика На Украине рассказали о помощи от НАТО из-за военного положения

Политика Политика Австрийский журналист рассказал о страхе за свою жизнь на Украине Австрийский журналист и репортер Кристиан Вершюц, который работает на украинской территории, рассказал, что опасается за свою жизнь.

Политика Политика Порошенко получил более 550 млн гривен от трёхлетней прибыли Roshen Президенту Украины Петру Порошенко перечислили более 556,7 млн гривен дивидендов от трёхлетней прибыли корпорации Roshen.

Армия и оружие Армия и оружие Разработчик заявил об отставании США в сфере «оружия ответного удара»

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР показали карты ВСУ с планом наступления в Донбассе