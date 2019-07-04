Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужемРБК вчера в 10:35
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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Лолита Милявская призналась, что решила расстаться с мужем Дмитрием Ивановым
Актуальные Новостивчера в 08:34
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Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Футбол
Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке петербургского клуба Дугласе Сантосе.
Обновлено вчера в 16:51
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Прохладная дождливая погода ждет москвичей 5 июля
Напомним, накануне в Москве наблюдался сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено вчера в 20:36
Музыка
«Ночь музыки в Гатчине» стала лучшим мероприятием на выходных в июле
Фестиваль «Ночь музыки в Гатчине» занял третью строчку в списке лучших событий июльских выходных 2019 года.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Инструкция E1.RU: какие смертельные опасности подстерегают вашего кота в квартире
В одних квартирах вентиляционные каналы могут быть не закрыты решетками, в других просто бывают неизвестные даже для самих владельцев отдушины, расположенные под ванной, за унитазом.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Постпред Украины призвал СБ ООН не обсуждать закон о госязыке
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко передал председателю Совета безопасности письмо, где утверждает, что тема принятого в Киеве закона о языке не должна рассматриваться на заседаниях СБ, так как этот вопрос не оказывает влияния на поддержание международной безопасности и мира.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами
Житель Индонезии запечатлел на видео странное существо, которое ползло у него по потолку. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 00:02
Происшествия
ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии
В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Авто
Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года
Звуковое сопровождение электромобилей, электросамокатов и велосипедов будет доступно в России с 2020 года, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Чехия согласилась не прерывать авиасообщение с Россией до конца лета
Авиавласти Чехии согласились на предложение Минтранса России сохранить авиасообщение между странами в существующих объемах до конца лета и вернуться к решению возникших проблем в сентябре.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03