Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужемРБК 10:35
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Происшествия
В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика
Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море
В среду вечером Министерство обороны опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 13:15
Теннис
Федерер вышел в третий круг Уимблдона
Роджер Федерер пробился в третий раунд Уимблдона. Сегодня швейцарский теннисист выиграл во втором круге у британца Джея Кларка.
Обновлено в 11:59
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:55
Шоу-бизнес
Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram
Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено в 12:15
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
Обновлено в 19:23
Энергетика
«Нафтан» начал получать соответствующую стандартам нефть из России
"Полоцктранснефь Дружба" начала принимать для "Нафтана" российскую нефть соответствующего стандарта, грязная нефть вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут - Полоцк в Российскую Федерацию.
Обновлено в 08:03
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Игры
Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов
Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
Обновлено в 18:01
Космос
Огромный астероид несется к Земле
Обновлено в 14:27
Футбол
Суботич подписал контракт с новичком бундеслиги
В 26 матчах чемпионата Франции защитник забил один гол. Напомним, «Унион» по итогам сезона пробился в бундеслигу.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Обновлено в 22:11
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Здоровье
Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей
Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Финансы
ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев из столичного СИЗО № 2 отправились в колонию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски
Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Умерла правозащитница Мальва Ланда
Обновлено в 19:59
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено в 01:52
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 21:28
Общество
В России могут появиться плацкартные вагоны без «боковушек»
Проект плацкартного вагона без боковых мест разработан компанией «Вагонреммаш», передаёт РБК.
Обновлено в 21:45
Общество
Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену
Обновлено в 18:19
Космос
SpaceX показала видео спуска головного обтекателя Falcon Heavy
Американская компания SpaceX опубликовала кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy, передает ФАН.
Обновлено в 06:15