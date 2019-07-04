Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужемРБК 10:35

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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Подробнее о событии

Муж Лолиты: «Это семейная история двух людей из крови и плоти»

StarHit.ru10:00

Срочно! Лолита Милявская рассталась с молодым мужем

7Дней.ру08:30

Молодой муж 55-летней Лолиты Милявской отказался комментировать их развод

Вокруг ТВ11:03

Лолита опровергла домыслы о молодой любовнице мужа

Телепрограмма11:59

Лолита Милявская разводится с мужем после девяти лет брака

Woman.ru08:59

Лолита Милявская разводится с молодым мужем

Дни.ру08:35

Лолита Милявская призналась, что решила расстаться с мужем Дмитрием Ивановым

Актуальные Новости08:34
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Происшествия

В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море

В среду вечером Министерство обороны опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 13:15
Теннис

Федерер вышел в третий круг Уимблдона

Роджер Федерер пробился в третий раунд Уимблдона. Сегодня швейцарский теннисист выиграл во втором круге у британца Джея Кларка.
Обновлено в 11:59
Общество

Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Общество

Телефоны в школах хотят запретить в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:55
Шоу-бизнес

Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram

Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено в 12:15
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
Обновлено в 19:23
Энергетика

«Нафтан» начал получать соответствующую стандартам нефть из России

"Полоцктранснефь Дружба" начала принимать для "Нафтана" российскую нефть соответствующего стандарта, грязная нефть вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут - Полоцк в Российскую Федерацию.
Обновлено в 08:03
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Игры

Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов

Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
Обновлено в 18:01
Космос

Огромный астероид несется к Земле

Обновлено в 14:27
Футбол

Суботич подписал контракт с новичком бундеслиги

В 26 матчах чемпионата Франции защитник забил один гол. Напомним, «Унион» по итогам сезона пробился в бундеслигу.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Обновлено в 22:11
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Здоровье

Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей

Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Финансы

ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев из столичного СИЗО № 2 отправились в колонию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Умерла правозащитница Мальва Ланда

Обновлено в 19:59
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе

Обновлено в 01:52
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 21:28
Общество

В России могут появиться плацкартные вагоны без «боковушек»

Проект плацкартного вагона без боковых мест разработан компанией «Вагонреммаш», передаёт РБК.
Обновлено в 21:45
Общество

Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену

Обновлено в 18:19
Космос

SpaceX показала видео спуска головного обтекателя Falcon Heavy

Американская компания SpaceX опубликовала кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy, передает ФАН.
Обновлено в 06:15
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено в 11:05
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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