Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужемРБК 10:35

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей

Телепрограмма10:33

Срочно! Лолита Милявская рассталась с молодым мужем

7Дней.ру08:30

Молодой муж 55-летней Лолиты Милявской отказался комментировать их развод

Вокруг ТВ11:03

Муж Лолиты: «Это семейная история двух людей из крови и плоти»

StarHit.ru10:00

Лолита Милявская разводится с мужем после девяти лет брака

Woman.ru08:59

Лолита Милявская разводится с молодым мужем

Дни.ру08:35

Лолита Милявская призналась, что решила расстаться с мужем Дмитрием Ивановым

Актуальные Новости08:34
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Причиной трагедии во время салюта в Белоруссии стали плохие заряды

Некачественные заряды стали причиной трагедии во время праздничного салюта в честь Дня независимости в Минске, в результате чего одна женщина погибла и еще восемь человек пострадали.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Космос

Учёными из США составлена детальная карта Луны

Обновлено в 02:45
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады вместо Оттавы.
Обновлено в 19:23
Космос

Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света

При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено в 10:11
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Авто

«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства

Обновлено в 14:46
Общество

Бюст Тутанхамона продали на аукционе в Лондоне почти за $6 млн

Обновлено в 15:37
Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Общество

Матвиенко предложила ограничить использование телефонов в школах

Дискуссия о гаджетах в школе разгорелась в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации геополитики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло в Кремле под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, при участии главы администрации президента РФ Антона Вайно и министра просвещения Ольги Васильевой.
Обновлено в 13:12
Экономика

Инерционный рост в «Газпроме» сохранится в ближайшей перспективе

Феномен бурной переоценки акций "Газпром" выглядит достаточно любопытным - дивидендная доходность по ним опустилась ниже, чем по акциям "Сбербанка" (6,5% против 6,6% соответственно), причем последнее время акции "Газпрома" уверенно возвратили себе лидерство по оборотам, что отражает ожидания роста выплат и сокращения инвестпрограммы в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 11:45
Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

Обновлено в 17:24
Политика

В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.
Обновлено в 18:51
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Происшествия

В Москве подросток избил ликвидатора аварии в Чернобыле

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов

Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.
Обновлено в 18:19
Здоровье

Каждый восьмой россиянин из-за мутации гена не может пить кофе

Обновлено в 14:00
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

«Господи, какая я страшная»: Рената Литвинова показала честное видео

Рената Литвинова разместила в блоге честное видео. На нем знаменитость критично высказалась о собственной внешности.
Обновлено в 06:05
Авто

В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено в 08:42
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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