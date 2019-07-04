Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Лолита объявила о расставании с мужем

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