Футбол
«Локомтив» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 30 тура РПЛГазета.Ru 06:37
Названы стартовые составы московского "Локомотива" и "Уфы" на матч заключительного тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Общество
В Москве 26 мая открылся фестиваль «Китайский квартал»
В Москве в воскресенье, 26 мая, открылся культурный фестиваль «Китайский квартал».
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Оренбург — Спартак 1:0 (1-й тайм)
Футболисты "Спартака" сыграют в матче 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом" в красной форме, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 04:57
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями
Комментируя обещания посла Украины в Германии потребовать ввести новые ограничительные меры за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, дипломат отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".
Обновлено в 07:14
Футбол
Юрий Семин: «Нужно завершать этот сложный сезон»
Сезон был сложный, его нужно завершать и порадовать болельщиков, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Сати Казанова рассказала поклонникам о правилах хорошей жены
О правилах хорошей жены, которых сама артистка не всегда придерживается, она рассказала на странице в микроблоге.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Под Каннами столкнулись две яхты, погиб человек
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту
Обновлено в 04:40
Космос
На снимках Марса обнаружили леса, озера и синее небо
Оказывается, там есть синее небо, крупные озёра и даже растительность.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Опубликованы имена 8 украинских военнослужащих, попавших в плен в ДНР
Обновлено в 06:51
Футбол
«Фенербахче» интересуется форвардом «Спартака» Зе Луишем
"Фенербахче" надеется приобрести нападающего "Спартака" Зе Луиша.
Обновлено в 07:04
Музыка
Тимати покаялся перед отцом покойного Децла
Основатель хип-хоп-лейбла Black Star Тимур Юнусов, более известный как Тимати, помирился с отцом рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено 24 мая в 10:52
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика
Стыдно стало. Глава Минприроды Мексики ушла в отставку
В своем прошении об отставке, опубликованном пресс-службой президента Мексики, экс-министр Гонсалес Бланко заявила, что для того, чтобы она успела на самолет в пятницу 24 мая, ей пришлось на 40 минут задержать вылет коммерческого рейса, из-за чего пострадали остальные пассажиры и экипаж.
Обновлено в 02:43
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Иномарка перевернулась на Обводном канале
Toyota Camry перевернулась на набережкой Обводного канала через перекресток с Боровой улицей.
Обновлено в 06:56
Футбол
Президент «Барселоны» рассказал о трансферных планах клуба
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о трансферных планах каталонцев после поражения от «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2). — Нам нужно двигаться дальше, — сказал Бартомеу.
Обновлено в 05:25
Наука
В Австралии найдены выделяющие золото грибы
Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Енисеем»
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
В ЕС стартовал финальный день выборов в Европарламент
Голосование пройдет в 21 стране. В некоторых странах выборы в Европарламент совпадают с местными.
Обновлено в 02:10
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Религия
Папа Римский сравнил аборты с наймом киллера
Папа Римский Франциск высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56