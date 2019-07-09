Футбол
«Локомотиву» вручили серебряные медалиСпорт-Экспресс 13:36
На встрече с болельщиками "Локомотива" игрокам красно-зеленых вручили серебряные медали чемпионата России 2018/19.
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
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Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
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В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
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Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью
Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
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Суд вынес приговор жительнице Заринского района Алтайского края - женщина избивала приемных детей.
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В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
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Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта
Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.
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Президент России Владимир Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ.
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Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
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