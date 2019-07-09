Футбол
«Локомотиву» вручили серебряные медалиСпорт-Экспресс 13:36
На встрече с болельщиками "Локомотива" игрокам красно-зеленых вручили серебряные медали чемпионата России 2018/19.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 17:02, Вашингтон
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера.
Обновлено в 16:12
Теннис
Серена Уильямс одержала волевую победу над Риске на Уимблдоне
Обновлено в 10:11
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Транспорт
Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.
Обновлено в 16:05
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Футбол
В сборной России назвали сроки восстановления Черышева
Обновлено в 11:09
Политика
Синод РПЦ выступил против раскола Сербской церкви в Черногории
Особую тревогу Синода вызывает опубликованный правительством Черногории в мае 2019 года проект закона о свободе религии, содержащий, как отмечено в заявлении, ряд дискриминационных мер, среди которых - изъятие в собственность государства части имущества Сербского патриархата, включая здания храмов и монастырей.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве
Обновлено в 15:11
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Обновлено в 12:19
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Интернет
Расширение для Google Chrome позволяет смотреть Netflix на работе
Mschf Internet Studios представила необычное разрешение Netflix Hangouts для браузера Google Chrome.
Обновлено в 11:03
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Пустышка и мужики
Пустышки, присыпки, пеленки - взрослые мужики внимали рассказам медработников об этих атрибутах детства, кто-то писал "лекцию" на диктофон, многие конспектировали в блокнот.
Обновлено в 15:26
Здоровье
Младенец отказался от грудного молока и спас маме жизнь
В Ливерпуле младенец отказался пить молоко из правой груди матери и заставил женщину обратиться с этой проблемой к врачам.
Обновлено в 07:01
Кино
Для экранизации Mortal Kombat нашли Саб-Зиро - его сыграет звезда «Рейда»
Издание THR поделилось эксклюзивной информацией об экранизации Mortal Kombat: в фильме появится Саб-Зиро, а сыграет его Джо Таслим - индонезийкий актёр и дзюдоист, наиболее известный по роли сержанта Джако в «Рейде» и появлению в «Форсаже 6».
Обновлено в 14:45
Футбол
Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдами
Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине.
Обновлено в 12:58
Политика
На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко
Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Актер Никита Панфилов бросил сына и не платит алименты
Актер Никита Панфилов, звезда сериалов «Пес» и «Мажор», совершенно не интересуется жизнью родного сына, не общается с ним и не платит алименты на его содержание.
Обновлено в 13:19
Футбол
Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Футбол
Гильерме хочет остаться в «Локомотиве»
После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
Обновлено в 15:40
Политика
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09