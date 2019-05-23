Футбол
Кубок России по футболу завоевал «Локомотив»Интересант вчера в 13:24
Дмитрий Баринов
|27′
Дмитрий Баринов
|40′
|56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
|59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
|67′
|83′
Михаил Меркулов
|84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
|87′
Роман Емельянов
Гильерме
|90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
|90′+4′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
23
Тарасов
4
Фернандеш
59
Миранчук
21
Кварацхелия
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
14
Бавин
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
21
Араторе
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Кубок России по футболу сезона 2018/19 выиграл московский «Локомотив». Сегодня «железнодорожники» в финале турнира, который принимала «Самара Арена», одержали победу над «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Дмитрий Баринов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» обыграл «Урал» и взял Кубок России в десятый раз в своей истории
Территория.Самаравчера в 13:27
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
Обновлено в 02:43
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Авто
В России подорожал базовый вариант кроссовера Chery Tiggo 3
Как сообщает портал «Цена Авто», стоимость базовой комплектации Chery Tiggo 3 на российском рынке выросла на 82 тыс. рублей, это на 10,5% больше, чем прежняя цена на кроссовер.
Обновлено в 02:32
Хоккей
За выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с США
Обновлено вчера в 00:43
Религия
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМ о строительстве храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Общество
Улюкаев опроверг новости о разводе с женой
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу
Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
Обновлено в 01:33
Транспорт
«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево
Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
Обновлено в 02:37
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Музыка
Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на «Евровидении-2019»
Сергей Лазарев, занявший на «Евровидении» почетное третье место, прокомментировал пересчет голосов, сделанный в финале международного конкурса.
Обновлено в 00:43
Футбол
Джон Терри может возглавить «Мидлсбро»
Бывший капитан «Челси», ныне работающий помощником главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри может возглавить клуб Чемпионшипа, сообщает talkSPORT.
Обновлено в 00:38
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Гаджеты
Caviar представила версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Авто
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера, который приедет в Россию в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку
Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США
Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Технологии
Российские сим-карты запустят на чипах Samsung
Доверенные сим-карты с отечественной криптографией, продажа которых в России может начаться с декабря 2019 года, будут работать на чипах Samsung.
Обновлено в 00:30
Кино
Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы
Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Обновлено вчера в 18:57
Финансы
Средний лимит по кредитным картам превысил 56 тысяч рублей
В I квартале 2019 года средний лимит по кредитным картам составил 56,2 тысячи рублей, увеличившись за год на 21,6%, а по сравнению с IV кварталом 2018 года - почти на 10%.
Обновлено в 02:25
Политика
Представитель Зеленского в Верховной раде предложил сократить число депутатов
Представитель президента Украины Зеленского в Верховной раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента.
Обновлено в 01:01
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова
В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
Обновлено в 03:00
Общество
Соловьева вызвали на дуэль за бесов
Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23