Футбол

Кубок России по футболу завоевал «Локомотив»Интересант вчера в 13:24

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Кубок России по футболу сезона 2018/19 выиграл московский «Локомотив». Сегодня «железнодорожники» в финале турнира, который принимала «Самара Арена», одержали победу над «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Дмитрий Баринов.
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