Футбол

«Локомотив» заплатит за Джорджевича 2,5 млн евроСпорт день за днем 16:22

Ранее стало известно, что черногорец прошел медосмотр перед трансфером в «Локомотив». Джорджевич перешел в «Зенит» летом 2012 года из черногорского «Могрена». Всего в составе сине-бело-голубых нападающий провел 30 матчей и забил 3 гола.
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с чего всё началось

Джорджевич прошел медобследование для «Локомотива»

Как ранее сообщалось, сумма сделки составит около 2,5 миллиона евро. "Локомотив" также продолжает вести работу по трансферу опорного полузащитника.
Спорт-Экспресс08:24

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«Локомотив» заплатит за Джорджевича 2,5 млн евро

Спорт день за днем16:22

Стала известна зарплата Джорджевича в случае перехода в «Локомотив»

Sportbox.RU15:15

Джорджевич прошёл медобследование для перехода в «Локомотив»

RT на русском09:15

«СЭ»: «Локомотив» заплатит «Зениту» 2,5 млн евро за Джорджевича

Sports.ru15:00

Зарплата Джорджевича в «Локо» составит 1,1 миллиона евро

Спорт-Экспресс14:28

Джорджевич все ближе к переходу в «Локомотив»

Газета.Ru09:33

Стала известна зарплата Джорджевича в случае перехода в «Локомотив»

Матч ТВ15:15
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