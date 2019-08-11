Как ранее сообщалось, сумма сделки составит около 2,5 миллиона евро. "Локомотив" также продолжает вести работу по трансферу опорного полузащитника.

с чего всё началось

Ранее стало известно, что черногорец прошел медосмотр перед трансфером в «Локомотив». Джорджевич перешел в «Зенит» летом 2012 года из черногорского «Могрена». Всего в составе сине-бело-голубых нападающий провел 30 матчей и забил 3 гола.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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