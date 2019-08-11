Футбол
«Локомотив» заплатит за Джорджевича 2,5 млн евроСпорт день за днем 16:22
Ранее стало известно, что черногорец прошел медосмотр перед трансфером в «Локомотив». Джорджевич перешел в «Зенит» летом 2012 года из черногорского «Могрена». Всего в составе сине-бело-голубых нападающий провел 30 матчей и забил 3 гола.
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с чего всё началось
Как ранее сообщалось, сумма сделки составит около 2,5 миллиона евро. "Локомотив" также продолжает вести работу по трансферу опорного полузащитника.Спорт-Экспресс08:24
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