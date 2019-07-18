Футбол
«Локомотив» заинтересован в переходе игрока сборной ПеруГазета.Ru вчера в 20:11
25-летний футболист является игроком национальной команды Перу. В составе сборной он принял участие в 41 матче, в которых забил 11 мячей. Ранее сообщалось, что "Локомотив" заинтересован в приобретении игрока сборной Нидерландов.
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«Локомотив» сделал предложение о переходе футболиста сборной Перу Эдисона Флореса
Sport24.ruвчера в 19:49
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:43, Вашингтон
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