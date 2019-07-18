Футбол

«Локомотив» заинтересован в переходе игрока сборной ПеруГазета.Ru 20:11

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25-летний футболист является игроком национальной команды Перу. В составе сборной он принял участие в 41 матче, в которых забил 11 мячей. Ранее сообщалось, что "Локомотив" заинтересован в приобретении игрока сборной Нидерландов.
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