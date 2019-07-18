Футбол
«Локомотив» заинтересован в переходе игрока сборной ПеруГазета.Ru 20:11
25-летний футболист является игроком национальной команды Перу. В составе сборной он принял участие в 41 матче, в которых забил 11 мячей. Ранее сообщалось, что "Локомотив" заинтересован в приобретении игрока сборной Нидерландов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:14, Вашингтон
Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
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В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено в 11:41
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Наука
Найдены метаболические особенности работы мозга у людей с РАС
Сравнение метаболитов в мозге человека и в мозге шимпанзе и макаки показало, что многие человеко-специфические изменения, возникшие в процессе эволюции, затрагивают те же метаболические пути, в которых обнаруживается разница между нейротипичными людьми и людьми с РАС.
Обновлено вчера в 13:12
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Седокова давно мечтала о собственном жилье в столице, но сейчас в новую квартиру она пока переезжать не собирается, так как там идет ремонт.
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать арбуз
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Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
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Политика
Суд продлил арест шести украинским морякам
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить содержание под стражей Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову на три месяца, до 24 октября, — сказала судья.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи военнослужащих
В настоящее время на границе с Мексикой несут службу около 4,5 тысячи американских военных и нацгвардейцев Представитель Министерства обороны США Крис Митчелл сообщил, что руководство Пентагона одобрило запрос об отправке дополнительного контингента на границу с Мексикой, передает Reuters.
Обновлено в 16:33
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Авто
Самый странный автомобиль-2: замена мотоциклу!
В городе запаса хода Twizy вполне хватает. И всё же даже самый прожорливый мотоцикл нужно заправлять в два-три раза реже.
Обновлено в 23:07
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Музыка
Ханс-Йоахим Фрай и Елена Фишер выступят в Москве
Легендарная звезда немецкой поп-музыки выступит в сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и хора Fusion Voices.
Обновлено в 17:19
Политика
Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии
Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
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Финансы
Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
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Авто
Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Общество
В Приморье нашли скалу из «Короля Льва»
Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено в 20:03
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Жительница Чечни Заира Сугаипова опровергла информацию ряда СМИ о том, что ее насильно вывезли из Москвы на родину для выдачи замуж.
Обновлено в 15:55