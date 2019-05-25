Футбол
«Локомотив» забил шесть голов «Уфе» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 06:52
"Локомотив" разгромил "Уфу" (6:1) в матче 30-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе победителей покер оформил нападающий Тимур Сулейманов, по разу отличились полузащитник Никита Иосифов и защитник Даниил Черняков.
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Общество
Когда дешевле всего покупать бытовую технику и электронику
Крупную бытовую технику чаще всего покупают в новую квартиру взамен старой.
Обновлено в 06:14
Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Общество
Новейший круизный лайнер «Петр Великий» спущен на воду
Завод "Лотос" объявил о спуске на воду первого круизного лайнера проекта PV300VD, сообщает Морское инженерное бюро.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Мальчик, которого искали в карьере в Челябинской области, утонул
Играя на краю карьера, двое 10-летних мальчиков упали в воду.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Транспорт
В московском метро три станции фиолетовой ветки будут закрыты 25 мая
В пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» сообщили, что в субботу, 25 мая, три станции Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской линии.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара
Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.
Обновлено 23 мая в 16:13
Музыка
Дочь Алсу не стала участвовать в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Скандал разгорелся после того, как десятилетняя Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:06
Футбол
Бенитес отказал «Роме» и «Марселю»
По информации Chronicle, испанский специалист дал понять представителям "Ромы" и "Марселя", что не собирается вести с ними переговоры.
Обновлено в 00:40
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Минимум восемь человек пострадали при взрыве в Лионе
Обновлено вчера в 13:51
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Энергетика
«Новатэк» получил пять новых лицензий в Красноярском крае
"Новатэк" объявил о получении пяти новых лицензий на участки в Красноярском крае, расположенные в непосредственной близости от существующих лицензионных объектов компании на полуострове Гыдан, сообщает компания.
Обновлено вчера в 09:54
Футбол
Миллиардер Комиссо договорился о покупке «Фиорентины»
Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Комиссо договорился о приобретении «Фиорентины», сообщает New York Times.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
На церемонии присутствовало множество гостей, торжество состоялось в Киеве. В социальных сетях появились кадры праздника.
Обновлено 23 мая в 14:37
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Дагестане произошло повторное землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото
В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя большая душа и чуткое сердце.
Обновлено в 07:46