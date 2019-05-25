«Локомотив» забил шесть голов «Уфе» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 06:52

"Локомотив" разгромил "Уфу" (6:1) в матче 30-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе победителей покер оформил нападающий Тимур Сулейманов, по разу отличились полузащитник Никита Иосифов и защитник Даниил Черняков.

«Локомотив» забил шесть голов «Уфе» в молодежном первенстве

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