«Локомотив» забил шесть голов «Уфе» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 06:52

"Локомотив" разгромил "Уфу" (6:1) в матче 30-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе победителей покер оформил нападающий Тимур Сулейманов, по разу отличились полузащитник Никита Иосифов и защитник Даниил Черняков.

«Локомотив» забил шесть голов «Уфе» в молодежном первенстве

Спорт Медведева попросила закрыть тему Тутберидзе Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Наука Энтомологи: постельные клопы оказались ровесниками динозавров Предыдущие теории указывали, что первыми хозяевами постельных клопов были летучие мыши, возникшие примерно 50 млн лет назад, однако теперь ученым придется искать первых существ, у которых эти насекомые пили кровь.

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Авто Названа дата появления Geely FY11 в России Помимо названного варианта в линейке присутствуют гибридные PHEV, силовые установки которых на базе того же двигателя выдают 180 л.с. Запас хода на электротяге у таких авто — 56-80 км. Самым мощным является 2-литровый наддувный двигатель Volvo B4204T мощностью в 238 л.с. (350 Нм).

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Происшествия В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву В Москве около памятника Булату Окуджаве на Арбате задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву, которая стояла в одиночном пикете в поддержку политических заключенных из списка Олега Сенцова.

Общество Сторонники храма в Екатеринбурге хотят показать горожанам презентацию Ранее стало известно, когда примут и обнародуют окончательное решение по вопросу строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.

Хоккей Боб Маккензи: «Кессел отказался переходить в „Миннесоту“» Инсайдер TSN Боб Маккензи поделился мнением о будущем форварда «Питтсбурга» Фила Кессела.

Культура В Москве исполнят оперу, посвященную бывшей электростанции ГЭС-2 Театральный проект "ГЭС-2 Опера", посвященный закрытой на Болотной набережной гидроэлектростанции, представят в Московском энергетическом институте в субботу и воскресенье.

Происшествия Взрыв произошел в центре французского Лиона По непроверенной информации, сдетонировать могло небольшое взрывное устройство в свертке возле булочной на улице Виктора Гюго, пишет La Plume Libre на своей странице в Twitter.

Политика Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.

Наука Филологи предложили новый термин для мясных изделий К карнонимам исследователи отнесли названия готовых мясных продуктов и полуфабрикатов (колбасных изделий, пельменей, мантов, хинкали, котлет, биточков, шашлыков) и проанализировали 411 наименований.

Общество Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.

Космос Илон Маск провел в космос интернет с помощью 60 спутников Илон Маск провел в космос интернет с помощью 60 спутников Ракета Falcon-9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту первую серию космических аппаратов.

Автоспорт Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Политика Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Происшествия На востоке Китая восемь человек погибли из-за утечки газа Восемь человек погибли в результате утечки газа в китайской провинции Шаньдун, говорится в сообщении местных властей.

Политика Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.