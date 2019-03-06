«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России, обыграв «Рубин»РИА Новости 13:01

Футболисты московского "Локомотива" вышли в полуфинал Кубка России, обыграв казанский "Рубин". Ответная игра в Казани, как и первый матч, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Локомотива". На 78-й минуте гол забил Бенедикт Хёведес.

Политика Пусть почитает учебники. Медведев поставил на место дипломата из США Американскому дипломату, призывающему Москву «покинуть Крым», необходимо по учебникам познакомиться с понятием «государственный суверенитет», сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Люксембурге.

Политика В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.

Общество Таможня Владивостока заявила, что не прекратила оформление авто иногородним Ранее ряд местных СМИ распространил информацию о том, что 5 марта Владивостокская таможня прекратила оформлять иномарки, которые ввозят жители других регионов.

Общество Названы самые пьющие регионы России Самыми пьющими регионами страны оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия.

Экономика МТС заплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок.

Экономика «Русал» ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019 и 2020 годах "Русал" ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019-2020 годах после завершения торговых войн и кризисов предложения 2018 года.

Авто Российский Aurus в США сравнили с Bentley и Rolls-Royce Американские эксперты назвали представленные на Женевском международном автосалоне российские автомобили Aurus конкурентом легендарных Bentley и Rolls-Royce.

Происшествия «Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.

Армия и оружие Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".

Происшествия В университете Глазго было обнаружено взрывное устройство Полиция связывает этот инцидент с обнаружением самодельных взрывных устройств в аэропортах Лондона.

Происшествия Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия» Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.

Энергетика Россия увеличила поставки нефти в США Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.

Наука Матери в одиночку: женщины смогут продолжить род, если мужчины вымрут Как рассказали «Известиям» ведущие российские генетики, в этом случае женщины сумеют продолжить человеческий род самостоятельно, посредством партеногенетического размножения.

Политика Трамп прокомментировал новость о восстановлении полигона в КНДР Восстановление стартовой площадки испытательного ракетного полигона Сохэ разочарует президента США Дональда Трампа.

Общество Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта Большинство россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых.

Политика Володин остановил выступление Орешкина в Думе Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.

Армия и оружие Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол» Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО «Железный купол».

Политика Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.

Происшествия ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.

Общество Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.

Общество В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.

Экономика Венесуэла и Палестина заключили соглашение по производству бриллиантов Венесуэла и Палестина заключили стратегическое соглашение по производству бриллиантов, подписание соглашения транслировалось в Twitter президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

Политика Эрдоган допустил покупку у России С-500 Президент Турции Таийп Эрдоган объявил об закрытии сделки по приобретению у России ЗРК С-400 и заявил, что возможна новая сделка по ЗРК С-500, сообщает Reuters.