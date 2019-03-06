Футбол
«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка РоссииКоммерсантъ 13:48
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
|22′
Бенедикт Хеведес
Владимир Гранат
Руслан Камболов
|46′
|75′
Джефферсон Фарфан
Филип Уремович
|75′
Филип Уремович
|76′
|77′
Бенедикт Хеведес
|77′
Джефферсон Фарфан
Эдер
Роман Акбашев
Vladislav Mikushin
|80′
|80′
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Хорен Байрамян
Павел Могилевец
|83′
|84′
Алексей Миранчук
Роман Тугарев
|85′
Гжегож Крыховяк
|89′
Эдер
Рубин
|Вратарь
23
|Защитник
5
50
69
80
|Полузащитник
6
8
|Нападающий
65
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
3
5
14
33
|Полузащитник
6
7
20
|Нападающий
Московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» и вышел в полуфинал Кубка России. Ответный матч, состоявшийся в Казани, закончился со счетом 1:0. Единственный гол забил Бенедикт Хёведес (на 78-й минуте).
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