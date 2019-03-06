Футбол

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка РоссииКоммерсантъ 13:48

Рубин — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
22′
Бенедикт Хеведес
Владимир Гранат
Руслан Камболов
46′
75′
Джефферсон Фарфан
Филип Уремович
75′
Филип Уремович
76′
77′
Бенедикт Хеведес
77′
Джефферсон Фарфан
Эдер
Роман Акбашев
Vladislav Mikushin
80′
80′
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Хорен Байрамян
Павел Могилевец
83′
84′
Алексей Миранчук
Роман Тугарев
85′
Гжегож Крыховяк
89′
Эдер
Московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» и вышел в полуфинал Кубка России. Ответный матч, состоявшийся в Казани, закончился со счетом 1:0. Единственный гол забил Бенедикт Хёведес (на 78-й минуте).
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