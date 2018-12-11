Футбол

«Локомотив» вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, разгромив «Шальке»
ТАСС
10:15

Шальке-04 — Локомотив
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
Шальке-04
Предварительная расстановка 3‑4‑3
1
Ферманн
  
17
Стамбули
  
29
Налдо
  
3
Мендиль
  
18
Калиджури
  
13
Руди
  
2
Маккенни
  
28
Шопф
  
25
Харит
  
23
Тойхерт
  
11
Коноплянка
  
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
33
Кверквелия
  
5
Хёведес
  
31
Рыбус
  
11
Миранчук
  
27
Денисов
  
59
Миранчук
  
7
Крыховяк
  
4
Фернандеш
  
8
Фарфан
  
Локомотив
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Московский "Локомотив" вышел в плей-офф Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обыграв в гостях немецкий "Шальке". Встреча закончилась со счетом 4:1.
ТАСС10:15

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Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
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