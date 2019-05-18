Футбол

«Локомотив» вылетел на матч 29-го тура РПЛ с «Уралом»Матч ТВ вчера в 11:03

Московский «Локомотив» отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Об этом сообщается в официальном Twitter железнодорожников.
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«Локо» обратился к «Арсеналу» после ничьей с «Уралом»

Спорт-Экспресс08:38

«Урал» — «Локомотив». Видеотрансляция, смотреть онлайн. РПЛ

Sport24.ru03:00

Экспресс на матчи РПЛ ~ Урал - Локомотив / Енисей - Динамо

Sport-placeвчера в 02:37

«Локомотив» вылетел на матч 29-го тура РПЛ с «Уралом»

Матч ТВвчера в 11:03

«Локомотив» вылетел на матч 29-го тура РПЛ с «Уралом»

Sportbox.RUвчера в 11:03

«Урал» - «Локомотив»: легкая победа «железнодорожников»?

Все про Спорт рувчера в 08:00

«Урал» и «Локомотив» проведут репетицию финала Кубка России в матче 29-го тура РПЛ

ТАССвчера в 17:16
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

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СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в Раду

По его данным, проведение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску Рады, о котором избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить сразу после своей инаугурации.
Обновлено в 07:53
Футбол

«Кьево» и «Сампдория» разошлись миром

«Сампдория» набрала 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (16) — на последнем, 20-м месте.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами

В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Автоспорт

Маркес завоевал поул на этапе MotoGP во Франции, Росси — пятый

На автодроме в Ле-Мане завершилась квалификация MotoGP. Победу одержал гонщик Honda Марк Маркес.
Обновлено вчера в 09:14
Спорт

Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы

Россиянка Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 08:40
Политика

В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Экономика

Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор

Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
Политика

Бутина записала видеообращение из тюрьмы США

Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу

В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека

Обновлено в 05:44
Футбол

«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 08:55
Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Экономика

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Религия

В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой

Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Футбол

УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 07:18
Политика

Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия

В Ханты-Мансийске с моста «Красный дракон» упал человек

На мосту «Красный дракон» утром 19 мая произошла трагедия. Молодой человек повис на перекладинах мостовой конструкции и сорвался вниз.
Обновлено в 02:13
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Бегун умер во время полумарафона в Москве

Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Политика

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Футбол

«Реал» завершил сезон поражением от «Бетиса»

Обновлено в 07:54
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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