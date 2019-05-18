Футбол
«Локомотив» вылетел на матч 29-го тура РПЛ с «Уралом»Матч ТВ вчера в 11:03
Московский «Локомотив» отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Об этом сообщается в официальном Twitter железнодорожников.
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Политика
СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в Раду
По его данным, проведение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску Рады, о котором избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить сразу после своей инаугурации.
Обновлено в 07:53
Футбол
«Кьево» и «Сампдория» разошлись миром
«Сампдория» набрала 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (16) — на последнем, 20-м месте.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами
В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Автоспорт
Маркес завоевал поул на этапе MotoGP во Франции, Росси — пятый
На автодроме в Ле-Мане завершилась квалификация MotoGP. Победу одержал гонщик Honda Марк Маркес.
Обновлено вчера в 09:14
Спорт
Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы
Россиянка Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 08:40
Политика
В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Экономика
Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор
Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу
В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека
Обновлено в 05:44
Футбол
«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 08:55
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Религия
В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой
Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Футбол
УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 07:18
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия
В Ханты-Мансийске с моста «Красный дракон» упал человек
На мосту «Красный дракон» утром 19 мая произошла трагедия. Молодой человек повис на перекладинах мостовой конструкции и сорвался вниз.
Обновлено в 02:13
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
«Реал» завершил сезон поражением от «Бетиса»
Обновлено в 07:54