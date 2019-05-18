Футбол
«Локомотив» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»Спорт-Экспресс вчера в 10:10
"Локомотив", набрав 52 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе "Урала" 34 балла и 11-я строчка. On the road again! 🛫 Екатеринбург, встречай через пару часов 😉#УралЛоко pic.twitter.com/z80gngOajv – ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 18 мая 2019 г.
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