«Локомотив» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»Спорт-Экспресс вчера в 10:10

"Локомотив", набрав 52 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе "Урала" 34 балла и 11-я строчка. On the road again! 🛫 Екатеринбург, встречай через пару часов 😉#УралЛоко pic.twitter.com/z80gngOajv – ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 18 мая 2019 г.

Читать в источнике