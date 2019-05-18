«Локомотив» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»Спорт-Экспресс вчера в 10:10

"Локомотив" отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура чемпионата России против "Урала", сообщает пресс-служба железнодорожников. Встреча на стадионе "Екатеринбург-Арена" состоится завтра, 19 мая. Начало - в 11.30 по московскому времени.

«Локомотив» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»

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