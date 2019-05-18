Футбол

«Локомотив» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»Спорт-Экспресс вчера в 10:10

Урал — Локомотив
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
34′
Андрей Панюков
39′
Отман Эль-Кабир
46′
53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
64′
Стефан Страндбург
67′
68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
80′
Петрюс Бумаль
90′+3′
"Локомотив" отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура чемпионата России против "Урала", сообщает пресс-служба железнодорожников. Встреча на стадионе "Екатеринбург-Арена" состоится завтра, 19 мая. Начало - в 11.30 по московскому времени.
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